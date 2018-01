Figc | ' Ecco il calcio che vorrei'

Ferrero critico sulla corsa alla Figc - poi il mercato della Sampdoria : “Torreira interessa a molti - ecco cosa dico” : “Nel calcio bisogna azzerare tutto e ricominciare perche’ altrimenti si va a prendere un’automobile bella, ma usata. Bisognerebbe avere piu’ coraggio e parlo di noi presidenti. I tre candidati non possono far parte di tre mondi diversi, esiste un solo mondo, quello del calcio. Lo sport ci fa arrabbiare e sorridere e noi abbiamo il dovere di rinnovare con i fatti e non con le chiacchiere”. Lo ha detto, ai microfoni ...

Sampdoria - Ferrero : 'Figc? Dico Gravina. Il Napoli vuole Torreira - ecco quanto costa' : I tre candidati non possono far parte di tre mondi diversi, esiste un solo mondo, quello del calcio. Lo sport ci fa arrabbiare e sorridere e noi abbiamo il dovere di rinnovare con i fatti e non con ...

Elezioni Figc - ecco il regolamento : scrutini - ballottaggio e come si vota : L'elezione per la presidenza della Figc è regolata dalle norme dello Statuto federale che assegna a ciascuna componente il mondo del pallone un differente numero di delegati e un peso elettorale non ...

Elezioni Figc - ecco chi sono i tre candidati alla poltrona di presidente : Di origine pugliese, classe 1953, Gravina è nel mondo del calcio dagli anni '80 avendo iniziato come presidente del Castel di Sangro dei miracoli. Negli anni Duemila ha cominciato a ricoprire ...

Figc - ecco i candidati ufficiali alla presidenza : ROMA - Domenica 14 è il termine ultimo per presentare le candidature ufficiali alla presidenza della Figc. Le elezioni per eleggere il nuovo presidente della Figc che dovrà rilanciare il calcio ...

Presidenza Figc - ecco come stanno le cose. Incontri - elezioni e nodo Ct. Il punto di Alessandro Alciato : Se dovesse candidarsi alle elezioni per la Federcalcio-e perdere- questo potrebbe non giovare ad un'eventuale candidatura politica... Quindi si candiderà solo quando avrà la certezza di vincere ed ...

Ranieri presenta Juve-Roma e svela : “Una chiamata della Figc? Ecco cosa farei” : Claudio Ranieri, attuale tecnido del Nantes, ha presentato la sfida di questa sera tra Juve e Roma da ex di entrambe le squadre. Ecco le sue parole ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Juve-Roma sarà una bella partita, molto interessante, tattica e difficile per entrambe le squadre. Di Francesco sta facendo un gran lavoro, ma per vincere lo scudetto i giallorossi devono segnare di più. La loro forza è il collettivo, invece ...

Tommasi : 'Io presidente della Figc? Ne ho parlato con l'Assocalciatori. Ecco dove ha sbagliato Tavecchio...' : Servono regole certe e chiare anche per chi vuole affacciarsi nel nostro mondo. In troppi, adesso, si infiltrano approfittando delle zone d'ombra'.

Cannavaro : 'Servono idee nuove per rilanciare il calcio italiano. Io in Figc? Ecco la mia risposta' : L'ex capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 Fabio Cannavaro , oggi allenatore del Guangzhou Evergrande, ha parlato dall'auditorium di San Patrignano a Sky Sport 24 . L'ex difensore azzurro si è soffermato soprattutto sul momento di crisi del calcio italiano: 'Parlare del gruppo è importante, la nostra Nazionale ha fatto di questo l'arma più importante. ...

Condò : 'Ecco la mia Figc : Uva - Costacurta e Ancelotti. Insigne (quasi) come Del Piero - ma anche Zola...' : E' arrivato il momento di ripartire e mi piace immaginare di farlo con questi nomi. Il calcio ha bisogno di un commissario per ripartire e pensare al futuro, non solo al presente. La mia Figc: Uva, ...

Svolta Figc : Tavecchio resta in carica - niente commissariamento - ecco il nuovo iter! : “Tavecchio resta in carica per l’ordinaria amministrazione. Non ci sono le condizioni per commissariare la Federazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Lnd e vice presidente vicario della Figc Cosimo Sibilia, intervenuto a Radio Crc. Tra oggi e domani ci sara’ da parte del presidente che resta in carica per l’ordinaria amministrazione la convocazione dell’assemblea, ma dopo le dimissioni non ho avuto ...

Figc - De Laurentiis sentenzia : “La Federcalcio va bene per la Serie B - ecco chi vorrei come presidente” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il proprio parere su quanto accaduto oggi in Figc con le dimissioni di Tavecchio da presidente della Federcalcio. ecco quanto dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport’ dal numero uno del club partenopeo: “Le dimissioni di Tavecchio le avevo chiesto anch’io? Non è proprio così, solo mi sembrava che il problema non fosse solo il fatto che l’Italia non si fosse ...

Figc - il nuovo presidente entro 90 giorni : ecco come funzionano le elezioni : entro 90 giorni la Federcalcio dovrà eleggere il nuovo presidente: ecco come funzionano le elezioni. L'articolo Figc, il nuovo presidente entro 90 giorni: ecco come funzionano le elezioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Clamoroso Figc - il retroscena che fa paura : tutti contenti per le dimissioni di Tavecchio? Ecco nelle mani di chi sta andando il nostro calcio : “Ambizioni e sciacallaggi politici hanno impedito di confrontarci sulle ragioni di questo risultato. Ho visto un cambio di atteggiamento in alcuni di voi e questo mi ha portato a prendere questa decisione”. Queste le parole di Carlo Tavecchio all’interno del proprio discorso d’addio in seno alla Figc. Parole che fanno paura. tutti pronti ad esultare sul “cadavere” dell’ex presidente della Figc, ma gli scenari futuri ...