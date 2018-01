FIFA 18 | Weekend League estesa di un giorno a causa dei problemi su PSN!

FIFA 18 : cambia la FUT Champions Weekend League! Tutte le novità! : EA Sports ha annunciato nella tarda serata di ieri grosse novità per la FUT Champions Weekend League che entreranno in vigore a partire dal mese di febbraio. Sicuramente quella più importante riguarda le modalità di qualificazione: adesso la qualificazione alla Weekend League successiva si otterrà con il livello Argento 2, corrispondente ad 11 vittorie, e […] L'articolo Fifa 18: cambia la FUT Champions Weekend League! Tutte le novità! ...

Guida FUT Champions Weekend League di FIFA 18 Ultimate Team - i consigli per far bene nella competizione : Saper approcciare nel migliore dei modi alla FUT Champions Weekend League di FIFA 18 Ultimate Team non è cosa da tutti, e solo in pochi sono quelli che riescono a entrare nell'olimpo degli “eletti”, ambendo a concorrere per una fetta del golosissimo montepremi che nella passata edizione della competizione, le Championship Series, ha distribuito – solo nella fase finale – la ragguardevole cifra di 400mila dollari. Un sodalizio, quello tra ...