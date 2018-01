Empoli | malori in casa | in 4 tra cui un bimbo di 15 mesi in ospedale

Malori in casa a Empoli : 4 intossicati : ANSA, - Empoli , FIRENZE, , 28 GEN - Sarebbe stato un mix di prodotti chimici per la casa a causare l'intossicazione di una famiglia di 4 persone, tra le quali un bambino di 15 mesi, nella tarda ...

