EMMA MARRONE In ' Essere qui' | l' amore è protagonista Che tempo che fa

EMMA MARRONE/ Dopo l’album “Essere qui” si prepara per il tour (Che tempo che fa) : È appena uscito il nuovo album di EMMA MARRONE dal titolo “Essere qui” e i suoi fan potranno vederla questa sera ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:40:00 GMT)

A Domenica Live Loredana Lecciso - a Che tempo che fa EMMA MARRONE - Gigi Buffon e Carlo Cracco - a Domenica In Giorgio Mastrota… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 28 gennaio. Ospiti di Quelli che il calcio del 28 gennaio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. La band degli Statuto si esibisce con Max Giusti nel nuovo singolo Va tutto bene, in radio dal 19 […] L'articolo A Domenica Live Loredana Lecciso, a Che tempo che fa Emma Marrone, Gigi Buffon e Carlo Cracco, a Domenica In ...

Buffon ed EMMA MARRONE ospiti di Fazio a Che tempo che fa : Tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa ci sarà anche Gigi Buffon . Il portiere, il 'più forte di tutti i tempi', sarà intervistato da Fabio Fazio nel corso del programma in prima ...

EMMA MARRONE : il ritorno tra innovazione e sincerità : Emma Marrone, a torto o ragione, è una delle cantanti del panorama musicale italiano più discusse. Un pochino perché si porta ancora dietro quel retaggio del provenire da un talent, un pochino perché è una che le cose non le manda mai a dire. Ma forse anche perché ha quel modo di cantare molto prorompente che per molti 'grida, non canta'. In ogni caso, di Emma si parla sempre, e anche per questo nuovo lavoro uscito ieri venerdì 26 gennaio le ...

EMMA MARRONE malattia : "La paura di ammalarmi di nuovo" : Non è la prima volta che si parla della malattia di Emma Marrone: la cantante aveva confessato, in più di una occasione, di aver combattuto contro un tumore e di averlo sconfitto; ma la paura di dover affrontarlo nuovamente la accompagna ogni giorno. Abbiamo conosciuto tutti Emma come una guerriera, sempre pronta a mettersi in gioco e ad accettare le critiche, persino le più perfide. Ha anche un lato fragile, una parte del suo carattere che è ...

EMMA MARRONE : “Se fossi lesbica lo avrei già detto. Mi hanno attribuito flirt con chiunque - anche con Maria De Filippi” : “Non temo chi dice che le mie canzoni sono brutte, che non sono brava, che urlo, che gli stilisti non mi amano. Le polemiche, le critiche fanno parte del gioco. Ci sono cose più importanti”: a parlare così è Emma Marrone, che si è raccontata al settimanale Grazia in una lunga intervista. La cantante è appena uscita con il suo nuovo lavoro, “Essere qui”, e ne ha approfittato per parlare anche di alcuni aspetti della sua ...

EMMA MARRONE : «Con Essere qui - ho perdonato la mia fragilità» : «Essere qui»: due parole, un libro, la consapevolezza di una donna che nella lettura s’è scoperta viva. Quando Emma Marrone, un romanzo tra le mani, ha posato gli occhi su quei soli, brevi, termini, ha capito come poche lettere possano contenere tanta verità. «Stavo leggendo. Un titolo per l’album, ancora, non lo avevo. Poi, sono arrivate quelle parole, un istante, e ho realizzato che sono qui, esisto, faccio il lavoro che mi piace». Essere qui, ...

EMMA MARRONE è lesbica? La sua storia in un'intervista : Emma Marrone è ormai da molti anni un'artista affermata del panorama musicale italiano, la giovane si è fatta strada grazie al talent Amici di Maria De Filippi, arrivando alle più alte classifiche nazionali. Oltre ad essere una bravissima cantante, Emma in questi anni ha fatto molto discutere per i suoi "fallimenti" amorosi: dopo la fine della storia con Stefano De Martino (che l'ha tradita con Belen Rodriguez), sono andate molto male anche le ...

EMMA MARRONE / Continua la lotta agli haters : "Nella vita si può cambiare idea e perdonare" : Emma Marrone parla del suo cambiamento, del rapporto con la spiritualità e delle voci sul suo conto in un'inervista rilasciata al settimanale Grazia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:54:00 GMT)

EMMA MARRONE - Essere qui il nuovo album : tracklist e significato dei brani - tour da maggio : Emma Marrone presenta in conferenza stampa il nuovo album Essere qui. Ecco le sue dichiarazioni, il significato di ogni brano e le date del tour. Emma Marrone: “nuovo album? Ho perdonato la parte più fragile di me” Emma Marrone parla con i giornalisti dell’album (il sesto della sua carriera) Essere qui, uscito per Universal: “In […] L'articolo Emma Marrone, Essere qui il nuovo album: tracklist e significato dei ...

EMMA MARRONE : "Se fossi lesbica l?avrei già detto - non me ne frega niente. Flirt inventati dal mio promoter alla De Filippi" : MILANO ? ?Non me ne frega niente. Se fossi lesbica, l?avrei già detto?. -3 #esserequi Un post condiviso da Emma Marrone...

EMMA MARRONE parla della nuova parentesi della sua vita : 'Essere qui' : Emma Marrone nella polemica - LEGGI Durante la conferenza Emma non nega il suo passato con il mondo della tv e, anzi, pensa che musica e televisione non si debbano escludere a vicenda. A 'Grazia' ...

EMMA MARRONE sarà in tour da maggio : ecco tutte le date dei concerti : In occasione delle conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album “Essere qui” (in arrivo il 26 gennaio), Emma ha annunciato le date del suo tour 2018! A maggio prenderà il via la sua nuova tournée nei principali palazzetti italiani: una serie di concerti durante i quali Emma presenterà dal vivo le canzoni del suo nuovo progetto discografico (dai un’occhiata cliccando qui alla tracklist). Apri l’agenda e segna la ...