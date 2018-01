Elezioni politiche | i primi nomi dei candidati | ecco quelli del centrosinistra a Milano

Elezioni politiche : ecco le liste dei candidati PD : Non mancano le sorprese nella lista locale presentata dal PD per le prossime Elezioni politiche. È Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia del governo Gentiloni il capolista del Pd nel seggio di Torino alla Camera. Non compare l'ex sindaco di Torino Piero Fassino, che corre come capolista a Ferrara. Al secondo posto Silvia ...

Elezioni politiche - nel Lazio il Pd blinda due imputati per i rimborsi. E ricandida i 39 “non ricordo” di Micaela Campana : Laddove Nicola Zingaretti aveva tagliato, Matteo Renzi e i dirigenti del Pd Roma hanno provveduto a ripristinare. Con buona pace dell’ormai fuori moda concetto di “rottamazione”. La sofferta composizione delle candidature del Partito Democratico per i collegi di Roma e Lazio presentano alcune “sorprese” poco gradite all’ala meno garantista del partito. Tornano in corsa per il Parlamento, infatti, due ex consiglieri regionali ...

Elezioni - i candidati alle Elezioni politiche 2018 : I candidati alle elezioni politiche 2018. Domenica 4 marzo 2018 gli italiani andranno alle urne...

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, si voterà domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00. Dopo la firma

Atletica - Fabrizio Donato si candida alle prossime Elezioni politiche : rappresenterà il Movimento 5 Stelle : Fabrizio Donato è uno dei candidati scelti dal Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Il laziale, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, è una delle punte di diamante della nostra Atletica leggera e a 41 anni ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura. Donato è soltanto una delle new entry del Movimento: sarà candidato nell’uninominale. Curiosamente il giorno delle elezioni sarà anche ...

Tommaso Cerno lascia la carica di condirettore di Repubblica - probabilmente per candidarsi alle Elezioni politiche : Il direttore di Repubblica Mario Calabresi ha annunciato che il condirettore Tommaso Cerno lascerà il giornale. Anche Cerno sembra averlo confermato con un tweet dal suo profilo, anche se piuttosto criptico. Stamattina il direttore del Foglio Claudio Cerasa aveva scritto The post Tommaso Cerno lascia la carica di condirettore di Repubblica, probabilmente per candidarsi alle elezioni politiche appeared first on Il Post.

Elezioni politiche 2018/ Circolo de Il Sussidiario come seguire l'incontro in diretta streaming video Facebook : Circolo del Sussidiario e Comitato MI'IMPEGNO: incontro a Milano in diretta streaming video Facebook sulle Elezioni Politiche 2018. Dialogo con Martina, Gelmini e Lupi; modera Vittadini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 08:14:00 GMT)

Elezioni politiche : esaminati 103 contrassegni depositati - 78 ammessi Video : Sono 78 i contrassegni ammessi a partecipare alle prossime # Elezioni politiche , previste domenica 4 marzo. E' stata aggiornata la situazione dopo l'esame del ministero dell'Interno relativo alla ...

Elezioni politiche : esaminati 103 contrassegni depositati - 78 ammessi Video : Sono 78 i contrassegni ammessi a partecipare alle prossime #Elezioni politiche, previste domenica 4 marzo. E' stata aggiornata la situazione dopo l'esame del ministero dell'Interno relativo alla documentazione integrativa. Il responso è stato reso noto on line anche dal sito web del Viminale. Complessivamente 103 i contrassegni che sono stati depositati, 16 non sono stati ammessi, mentre per 9 non è consentita la presentazione di liste. ...

Elezioni in Lazio : Silvio Berlusconi chiude la partita e candida Stefano Parisi. Caos liste per le politiche : Il leader della Lega plaude alla politica protezionistica del presidente americano, il leader di Forza Italia si schiera con la Merkel parlando ci 'danno per l'economia, anche americana'. Ma, prima ...

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Elezioni politiche - il Viminale : 75 simboli ammessi su 103 depositati : Elezioni politiche, il Viminale: 75 simboli ammessi su 103 depositati In 19 casi il ministero ha invitato i depositanti, in base alla normativa vigente, alla sostituzione del contrassegno e/o all’integrazione della dichiarazione di trasparenza entro 48 ore dalla notifica Continua a leggere L'articolo Elezioni politiche, il Viminale: 75 simboli ammessi su 103 depositati sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni politiche - il Viminale : 75 simboli ammessi su 103 depositati : In 19 casi il ministero ha invitato i depositanti, in base alla normativa vigente, alla sostituzione del contrassegno e/o all'integrazione della dichiarazione di trasparenza entro 48 ore dalla notifica

Ultime pensioni 2018 e salario minimo lavoro : così il Pd alle Elezioni politiche Video : Arrivano indiscrezioni sul programma del Partito democratico per le elezioni politiche 2018: si puntera' sulle #pensioni senza stravolgere la riforma Fornero, sul salario minimo per i lavoratori che non rientrino nei contratti nazionali e sugli assegni ai figli. Al programma, informa il Quotidiano Nazionale, stanno lavorando lo stesso Segretario del #Pd, Matteo Renzi, Tommaso Nannicini suo il coordinamento e la redazione dei dieci punti e il ...