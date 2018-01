Elezioni | Grasso | “Il Pd perde perché ha cambiato volto Spetta a noi tenere alti i

Grasso : Elezioni come un flipper - e' contro la Costituzione : Roma, 25 gen. (askanews) 'Io sono per un rapporto tra elettore, eliggendo e eletto diretto. Sono per il proporzionale. Invece con questa legge elettorale è una specie di flipper, non si sa bene chi si ...

Elezioni - Grasso : 'Mi candido nel plurinominale a Roma e Palermo' : "Ho in progetto di candidarmi sul plurinominale a Roma e a Palermo. Sul maggioritario vedremo". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, candidato premier di Liberi e Uguali. "Cercheremo di ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 : Di Maio ‘boom’ col 29% - Lega in calo - Grasso supera Meloni : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, Di Maio vola al 29%, calano Pd e Lega mentre Grasso batte Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 02:09:00 GMT)

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

Elezioni - Grasso : “Movimento 5 stelle ondivago - difficile capire le sue posizioni”. E a Boldrini risponde così : “Il nostro è un sistema proporzionale e valuteremo dopo le Elezioni quale sarà la situazione. Certo il Movimento 5 stelle è così ondivago, difficile capire le sue posizioni: quando riuscirà a dare un’esatta valutazione anche noi potremo fare le nostre”. Lo ha detto Pietro Grasso, presidente del Senato e leader di Leu, nel corso de’“L’Intervista” di Maria Latella (in onda sui canali 100 e 500 di Sky e su Sky TG24, canale ...

Elezioni - Grasso apre a Zingaretti 'Nel Lazio può dare una svolta'. E ribadisce il no al Pd in Lombardia : 'I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi cerchiamo di recuperare i voti persi da Renzi, di chi non va più a votare, di chi per rabbia ha votato per i 5 stelle. ...

Elezioni 2018 - Grasso : "No fiducia nel Pd. Alleanza con M5S? Vedremo" : ALLEANZE POST-ELETTORALI - Premesso che " non abbiamo fiducia nelle promesse e nelle azioni del Pd ", Grasso spiega: " I voti al Pd li ha levati Renzi quando ha cambiato la sua politica. Noi ...

