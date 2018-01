Elezioni | gag Grillo-Di Maio | “Non ci sopportiamo più | ci stiamo un po’ sul cazzo”

Elezioni politiche 2018 - Roberto Fogagnoli (Potere al Popolo) : 'pronti a scendere in campo come unica forza alternativa al PD' : ...questo prevedibile voltafaccia ( le poltrone hanno la colla) - sottolinea Fogagnoli - "Potere al Popolo" ha proseguito per la strada della costruzione dal basso di una aggregazione politica e di ...

Il doppio bagaglio del centrosinistra alle prossime Elezioni : Lo scenario politico che si prefigura per l'Italia non può che suscitare allarme in chi ha a cuore il bene comune del paese.È vero che la difficoltà a comporre solide maggioranze di governo connota anche altri paese europei: si veda la Germania.Ma non sono appesantiti da un debito pubblico come il nostro e neppure i loro sistemi istituzionali hanno la stessa fragilità; non sono esposti ai rischi ai quali siamo esposti ...