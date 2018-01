Eleonora | C' è posta per te Video | rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi

Maria De Filippi si arrabbia a C’è posta per te con Eleonora : C’è posta per te: Maria De Filippi rimane senza parole Questa sera a C’è posta per te è andata in onda una storia con oggetto un dramma familiare. Monia e Luigi sono sposati da 25 anni e si presentano in studio con la figlia Federica per cercare Eleonora, la seconda figlia che ha voluto interrompere ogni rapporto con loro. Maria De Filippi ha raccontato che Eleonora è andata a convivere con Christian dopo 4 mesi in una casa di ...