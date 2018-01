ELEONORA | C' E' POSTA PER TE Chiude la busta e non mostra ripensamenti sulla decisione

ELEONORA a C’è posta per te - il messaggio dopo la puntata : “Non ci è stata data l’opportunità di dire tutto” : C’è posta per te, la figlia che ha chiuso la busta ai genitori: Eleonora ha scritto un lungo messaggio su Facebook Ha fatto scalpore a C’è posta per te la storia di Eleonora, una ragazza che insieme al marito Cristian ha chiuso la busta ai genitori e alla sorella. Nonostante le insistenze di Maria De […] L'articolo Eleonora a C’è posta per te, il messaggio dopo la puntata: “Non ci è stata data l’opportunità di ...

ELEONORA - C'è posta per te/ Video - rinnega la famiglia e Maria si arrabbia : ecco cosa è successo dopo : Eleonora, Video C'è posta per te: rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi. “Non sono assassini!”, sbotta la conduttrice alla ragazza che chiude la busta(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:51:00 GMT)

C'è Posta per Te : ELEONORA rifiuta la madre per soldi - Maria De Filippi sdegnata Video : La storia di Eleonora e dei suoi familiari ha lasciato sbigottiti e perplessi gran parte del pubblico di C'è Posta per Te [Video], il popolare people show che sabato 27 gennaio 2018 è andato in onda con il terzo appuntamento. Ma la cosa sorprendente è che la presentatrice #Maria De Filippi è rimasta sdegnata dall'assurdo comportamento della giovane con la madre Monia. Per quale motivo? Nei paragrafi successivi troverete la descrizione ...

ELEONORA - C'è posta per te/ Video - rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi : “Non sono assassini!” : Eleonora, Video C'è posta per te: rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi. “Non sono assassini!”, sbotta la conduttrice alla ragazza che chiude la busta(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 03:00:00 GMT)

Maria De Filippi si arrabbia a C’è posta per te con ELEONORA : C’è posta per te: Maria De Filippi rimane senza parole Questa sera a C’è posta per te è andata in onda una storia con oggetto un dramma familiare. Monia e Luigi sono sposati da 25 anni e si presentano in studio con la figlia Federica per cercare Eleonora, la seconda figlia che ha voluto interrompere ogni rapporto con loro. Maria De Filippi ha raccontato che Eleonora è andata a convivere con Christian dopo 4 mesi in una casa di ...

Maria De Filippi contro ELEONORA a C’è posta per te : la conduttrice indignata dal comportamento della ragazza : C’è posta per te, Maria De Filippi senza parole: la conduttrice scioccata dal comportamento di Eleonora La storia di Eleonora e della sua famiglia ha lasciato senza parole il pubblico di C’è posta per te. Ma soprattutto la conduttrice Maria De Filippi, rimasta indignata dal comportamento della ragazza. Nel corso della puntata la moglie di […] L'articolo Maria De Filippi contro Eleonora a C’è posta per te: la conduttrice ...

C'è posta per te 2018 / Ospiti e diretta : ELEONORA chiude la busta a Monia (Terza puntata) : C'è posta per te, anticipazioni e Ospiti 27 gennaio terzo appuntamento dello show di Maria De Filippi. Ilary Blasi, Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi pr(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:39:00 GMT)

C'è posta per te 2018 / Ospiti e diretta : la storia di Monia ed ELEONORA (Terza puntata) : C'è posta per te, anticipazioni e Ospiti 27 gennaio terzo appuntamento dello show di Maria De Filippi. Ilary Blasi, Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi pr(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:20:00 GMT)

U&D Gossip : Oscar Branzani e ELEONORA si sposano? La risposta della Rocchini Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Uomini e Donne [Video], che ha appena visto l'ultimo ballo tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Le ultime novita' ci svelano che Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, una delle coppie più amate del trono classico sarebbe pronta a convolare a nozze. Uomini e Donne: Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, presto sposi? Le novita' di #Uomini e donne rivelano che Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sono ...