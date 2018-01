Due secoli fa nasceva Frankestein | ispirò anche il pacemaker

Hennessy - quel cognac fatto come Due secoli fa : Ma Hennessy, ormai, si è convertita al turismo e vengono da tutto il mondo per visitarla. E a parlare (e bere qualche campione) con uno dei membri del comitato. Ma non Renaud, per carità, ...

Venezia più vecchia di Due secoli : la scoperta che riscrive la Storia : Venezia è più vecchia di due secoli. Una scoperta archeologica di fatto riscrive la Storia del capoluogo veneto. A far luce sulle origini della città è la Colgate University di Hamilton negli Usa. Il primo insediamento, come riporta la Stampa che cita la ricerca pubblicata su Antiquity, risalirebbe al 25 marzo del 421, data in cui è stato consacrata la chiesa di San Giacometo sul Canal Grande. Ma nuovi studi hanno poi collocato la chiesa nel ...

Incredibile scoperta archeologica a San Marco : Venezia potrebbe essere più vecchia di Due secoli : Quanti anni ha Venezia? Probabilmente duecento in più di quelli che pensavamo. Gli archeologi della Colgate University di Hamilton, negli Stati Uniti, hanno pubblicato a dicembre su Antiquity i ...

2017 : il più secco degli ultimi Due secoli : E’ quello che confermano i ricercatori del Isac-Cnr (Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima ). Il 2017 verrà ricordato sicuramente per le poche precipitazioni ed un aumento della temperatura di oltre 1.3°C. Mai così poca pioggia in Italia negli ultimi 200 anni, con gravi danni all’agricoltura. Ma ecco qui di seguito un estratto del […]

Il 2017 per l'Italia è stato l'anno più secco degli ultimi Due secoli - col 30% in meno : Secondo il Cnr si tratta di un'incredibile anomalia per gli esperti che non ha nulla a che vedere con il riscaldamento, globale, responsabile dell'aumento delle temperatute. Nel 2017 1 grado e 36 ...

“Il 2017 in Italia è stato l’anno più secco degli ultimi Due secoli” : Il 2017 è stato l’anno più secco in Italia dal 1800 ad oggi. Secondo il Cnr le piogge sono state oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento 1971-2000, «etichettando quest’anno come il più secco dal 1800 ad oggi». ...

"Il 2017 in Italia è stato l'anno più secco degli ultimi Due secoli" : Il 2017 è stato l'anno più secco in Italia dal 1800 ad oggi. Secondo il Cnr le piogge sono state oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento 1971-2000, 'etichettando quest'anno come ...

Clima - 2017 anno più secco in Italia da Due secoli : Il 2017 è stato l'anno meno piovoso dal 1800 a oggi. Le piogge sono state infatti oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento. L'Istituto di scienze dell'atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha reso noto che l'anno meteorologico 2017 (cioè da dicembre 2016 a novembre 2017) è stato il quarto per temperature, con 1,3 gradi centigradi di anomalia positiva rispetto alla media del ...

Cnr : 2017 anno più secco in Italia degli Due secoli : Il 2017 è stato l'anno più secco in Italia dal 1800 ad oggi. Secondo il Cnr le piogge sono state oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento 1971-2000, 'etichettando quest'anno come ...