Due secoli fa nasceva Frankestein | ispirò anche il pacemaker

Scienza : Due secoli fa nasceva Frankenstein - ispirò anche il pacemaker : Frankenstein, due secoli dopo la pubblicazione del libro di Mary Shelley, continua a ispirare la Scienza: dieci anni dopo, nel 1828, ricorda Lancet, si faceva riferimento al libro in un articolo pubblicato sulla rivista sulla formazione degli embrioni. Science invece ricorda che l’ideatore del pacemaker, Earl Bakken, ha dichiarato spesso che l’idea gli era venuta dopo aver visto il film con Boris Karloff. Nonostante oggi sia ...

Hennessy - quel cognac fatto come Due secoli fa : Ma Hennessy, ormai, si è convertita al turismo e vengono da tutto il mondo per visitarla. E a parlare (e bere qualche campione) con uno dei membri del comitato. Ma non Renaud, per carità, ...

Venezia più vecchia di Due secoli : la scoperta che riscrive la Storia : Venezia è più vecchia di due secoli. Una scoperta archeologica di fatto riscrive la Storia del capoluogo veneto. A far luce sulle origini della città è la Colgate University di Hamilton negli Usa. Il primo insediamento, come riporta la Stampa che cita la ricerca pubblicata su Antiquity, risalirebbe al 25 marzo del 421, data in cui è stato consacrata la chiesa di San Giacometo sul Canal Grande. Ma nuovi studi hanno poi collocato la chiesa nel ...

Incredibile scoperta archeologica a San Marco : Venezia potrebbe essere più vecchia di Due secoli : Quanti anni ha Venezia? Probabilmente duecento in più di quelli che pensavamo. Gli archeologi della Colgate University di Hamilton, negli Stati Uniti, hanno pubblicato a dicembre su Antiquity i ...

2017 : il più secco degli ultimi Due secoli : E’ quello che confermano i ricercatori del Isac-Cnr (Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima ). Il 2017 verrà ricordato sicuramente per le poche precipitazioni ed un aumento della temperatura di oltre 1.3°C. Mai così poca pioggia in Italia negli ultimi 200 anni, con gravi danni all’agricoltura. Ma ecco qui di seguito un estratto del […]

Clima - 2017 anno più secco in Italia da Due secoli : Il 2017 è stato l'anno meno piovoso dal 1800 a oggi. Le piogge sono state infatti oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento. L'Istituto di scienze dell'atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha reso noto che l'anno meteorologico 2017 (cioè da dicembre 2016 a novembre 2017) è stato il quarto per temperature, con 1,3 gradi centigradi di anomalia positiva rispetto alla media del ...

