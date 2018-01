Dragon Ball Super | cosa è accaduto nell' episodio 125?

Guida Dragon Ball FighterZ per ottenere velocemente gli Zeni : È tempo di una nuova Guida Dragon Ball FighterZ: quest'oggi ci dedichiamo all'accumulo di Zeni, la valuta in game necessaria per effettuare delle piccole microtransazioni e sbloccare così vari oggetti in game - o, in caso non riusciate a completare l'Arcade, ad acquistare Goku Super Saiyan Blue e Vegeta Super Saiyan Blue, rispettivamente al costo di 500.000 e 300.000 Zeni. Scopriamo insieme qualche piccolo consiglio per accumulare Zeni in ...

Guida Dragon Ball FighterZ ai migliori team da comporre : Guida Dragon Ball FighterZ per comporre il miglior team possibile da sfoggiare nei vostri match online e in locale: oggi vi diamo qualche consiglio utile per scegliere la squadra da tre lottatori perfetta per ogni situazione. Pronti? Allora partiamo con i nostri consigli! Innanzitutto bisogna considerare un elemento importante: la disposizione dei personaggi che sceglierete. Il primo membro del team ha un'importanza fondamentale, corrisponde ...

Dragon Ball FighterZ è già il picchiaduro più giocato di sempre su Steam : A sole due ore da quando il gioco è stato lanciato su Steam, Dragon Ball FighterZ ha subito fatto il botto diventando il picchiaduro più giocato della storia del celebre portale Valve.Il gioco ha scalato le classifiche di Steam contando in pochissime ore già 44.298 giocatori online, numeri da far apparire piccoli quelli registrati da titoli del calibro di Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat.Dragon Ball ha dimostrato, un altra volta, di essere ...

Dragon Ball FighterZ : con settaggi grafici al minimo è come fare un tuffo nel passato : Dragon Ball FighterZ sembra essere un gioco dalla doppia anima, riporta Kotaku.Infatti se impostiamo le opzioni grafiche al massimo ci ritroveremo davanti un gioco tanto dettagliato e nitido da fare invidia alle migliori puntate dell'anime stesso, mentre riducendo tutto al minimo sarà quasi come avere a che fare con un gioco per Game Boy Advance.La chiave di tutto ciò sta, nelle opzioni, sotto il nome di "Resolution Scaling". Impostandolo al ...

Gli 8 personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ svelati da nuovi leak - ci sarà tanto DB Super? : Dragon Ball FighterZ è sul mercato da un paio di giorni, ma ovviamente - una volta messe le mani sopra l'ambito picchiaduro targato Arc System Works e Bandai Namco - i giocatori adesso si interrogano su quali potrebbero essere i personaggi DLC che si aggiungeranno al roster base del gioco completo. Saranno in totale otto, secondo i piani attuali di Bandai Namco e, in queste ore, sono emersi degli importanti leak sui possibili contenuti ...

Dragon Ball FighterZ si comporta molto bene su PC : L'edizione PC di un tripla A tanto atteso è sempre un'incognita, in quanto spesso e volentieri ci si trova davanti a versioni non all'altezza della controparte per console.Come riporta DSOgaming questo non sembra affatto essere il caso di Dragon Ball FighterZ, gioco che invece sembra essere, su PC, un ottimo porting.Bandai Namco non ha rivelato alcun filmato da PC del gioco, ma i primi recensori riportano un'esperienza in 4K fluida e con un ...

Dragon Ball FighterZ - la guida di GQ : Potevamo scrivere una recensione su quanto è bello il gioco – e lo è, ma talmente tanto che infatti, al posto di una semplice review, abbiamo: 1. trovato 18 video tutorial 2. scovato una guida da 32 pagine 3. intervistato 3 combattenti pro Cominciamo dai 3 FighterZ Giorgio “Gramas” Colliva da 7 anni Giocatore competitivo delle serie Blazblue e Guilty Gear, Marchiate Arc System ...

Dragon Ball FighterZ - recensione : Probabilmente gli anni Dieci saranno ricordati come il decennio più nostalgico di sempre. L'influenza artistica che ci giunge soprattutto dagli anni Ottanta e Novanta è prepotente, quasi inglobante. Dal cinema, alla musica, passando per le serie tv e i videogame, i linguaggi di questa decade sono palesemente saturi dell'estetica audiovisiva che dominava venti o addirittura trent'anni fa.Basti pensare a Stranger Things, serie manifesto della ...

Scopriamo le origini di Dragon Ball FighterZ nel nuovo video : Dragon Ball FighterZ, il nuovo picchiaduro dedicato alla famosa serie sviluppato da Arc System Works, sembra essere stato abbastanza apprezzato dalla critica stando ai voti comparsi in rete. Oggi, il gioco torna protagonista grazie a un video condiviso da Bandai Namco: per festeggiare il lancio di Dragon Ball FighterZ, il suo producer Tomoko Hiroki e il game director di Arc System Works Junya Motomura rivisitano le origini di questo apprezzato ...

'Dragon Ball FighterZ' - tutti in lotta con Goku e gli altri eroi : ... per le tante sfide possibili e per il fatto che si possono mettere sul terreno delle squadre fantasiose e intercambiabili: sfidare i propri amici e i giocatori da tutto il mondo risulterà molto ...

Guida Dragon Ball FighterZ alle Conclusioni Spettacolari - quali sono e come attivarle : Dragon Ball FighterZ include tantissimi easter egg e sequenze video incredibilmente fedeli al materiale cartaceo o animato: tra questi, i contenuti più "succulenti" sono rappresentati dalle considdette Conclusioni Spettacolari, ovvero delle particolari cutscene prima di uno scontro o alla fine che ricreano alcune scene iconiche. In questa Guida Dragon Ball FighterZ, almeno per questi singolari easter egg, non avrà più segreti per voi. Vediamo ...

Un video mette a confronto Dragon Ball FighterZ su PS4 Pro e Xbox One X : Del nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, vi abbiamo già proposto la nostra puntuale recensione, ora è tempo di dare uno sguardo al gioco per capire come si comporta sulle piattaforme di Sony e Microsoft.Infatti, come segnala PlayStation Lifestyle, Digital Foundry ha analizzato le versioni PS4 Pro, Xbox One X, PS4 e Xbox One. In attesa dell'articolo completo, dall'analisi emerge ...

Dragon Ball : cinque curiosità sui cyborg della serie Z Video : In questo articolo vi proponiamo alcune curiosita' sui cyborg dell'anime giapponese Dragon Ball, [Video] rese note recentemente dal portale Mangaforever. Ebbene sì, per chi non lo sapesse, il fortunato manga creato da Akira Toriyama contiene un po' di tutto: non solo magia e combattimenti, ma anche elementi prettamente sci-fi, che compaiono a partire dalla serie Z. Certo, il protagonista dell'anime è il mitico Goku, ma non è detto che lui sia ...