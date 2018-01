Don Matteo 11 | quarta puntata | problemi di cuore!

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni quarta puntata 1 febbraio 2018 : Cosa succederà giovedì 1 febbraio 2018? Le anticipazioni di Don Matteo 11 sulla quarta puntata non mancano neanche questa settimana. Nino Frassica e Terence Hill con l'amicizia dei loro rispettivi personaggi continueranno ad allietare i nostri giovedì sera ancora per parecchie settimane: sono ben tredici le puntate in programma, infatti, e il pubblico sembra essere molto contento anche dell'arrivo del nuovo capitano. Anna Olivieri sta piacendo ...

Ascolti tv : Don Matteo 11 vola - ascolti verso il 30% : Ancora un successo per Don Matteo su Rai1: ieri i due episodi dell'undicesima stagione della fiction interpretata da Terence Hill in prima serata hanno totalizzato 6 milioni 749 mila spettatori (28.8% ...

Ascolti TV | Giovedì 25 gennaio 2018. Don Matteo 28.8% - Sole a Catinelle 15.6%. Le Spose di Costantino sprofonda al 2.7% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.749.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 3.764.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 690.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Captain America: Il Primo Vendicatore ha intrattenuto 1.377.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 M di Michele Santoro ha raccolto davanti al video 950.000 ...

Ascolti : Don Matteo 11 ristravince - flop colossale (2 - 71%) per Le spose di Costantino : Ascolti tv di giovedì 25 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 25 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la terza puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 7.492.000 […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 ristravince, flop colossale (2,71%) per Le spose di Costantino proviene da ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Sole a catinelle | Auditel 25 gennaio 2018 : Quali sono gli esiti degli Ascolti tv di ieri sera? La fiction con protagonista Terence Hill ha ottenuto il miglior risultato? oppure la simpatia di Checco Zalone non teme confronti? Scopriamolo continuando a leggere questo articolo sui dati Auditel del 25 gennaio 2018. Ascolti tv ieri, 25 gennaio **DATI Auditel DISPONIBILI DALLE 10.10** Rai 1. Il tatto e la pacatezza di “Don Matteo” sono imbattibili. Tutte le persone che seguono ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : trama del quarto episodio del 1 febbraio 2018 Video : Dopo il boom d'ascolti della prima puntata di Don Matteo 11 [Video] che ha raggiunto oltre otto milioni di spettatori e superando il 30% di share, il secondo appuntamento della fiction Rai ha avuto un piccolo calo. Nonostante questo, è riuscito a battere nettamente la concorrenza delle reti Mediaset. Nel terzo episodio la new entry Capitano Olivieri ha cercato di riconquistare il suo ex compagno che ha deciso di entrare in seminario, mentre ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni terza e quarta puntata 1 febbraio e 25 gennaio : vittima di bullismo : Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 torna Don Matteo 11, con la terza puntata della nuova stagione sulle avventure del sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:46:00 GMT)

Don Matteo 11 – Terza puntata del 25 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. : E sono 11, pressochè un record per una fiction a lunga serialità. E dopo l’exploit di ascolti del debutto, ottimi ascolti confermati anche giovedì scorso, Terza puntata di Don Matteo, la popolare fiction di Raiuno con protagonista Terence Hill nei panni del prete detective più amato dagli italiani. Iniziata nel 2000, col passare degli anni […] L'articolo Don Matteo 11 – Terza puntata del 25 gennaio 2018 – Anticipazioni e trama. ...

Don Matteo 11 : anticipazioni quarta puntata di giovedì 1 febbraio 2018 : Don Matteo 11 Don Matteo è tornato ed è subito boom di ascolti. La serie più ecumenica della tv, con il consolidato mix di giallo e commedia, si è dimostrata anche in questo undicesimo capitolo una vera e propria macchina da guerra, in grado di collezionare nei primi 4 episodi una media di oltre 7.300.000 spettatori ed uno share del 30%. Ascolti da record per una serie con all’attivo 11 stagioni e 224 episodi. Merito di una squadra ormai ...

La quarta puntata di Don Matteo 11 su Rai1 tra ritorni e una sorpresa per Sofia - trama 1° febbraio : Mentre su Rai1 è in onda il terzo appuntamento, nella quarta puntata di Don Matteo 11 prosegue la trama orizzontale della serie, in cui le vicende degli storici protagonisti si mescolano a quelle dei nuovi. Giovedì 1° febbraio saranno trasmessi il settimo e ottavo episodio. Abbiamo già conosciuto il Capitano Anna Olivieri, sostituta dell'amato Tommasi che dall'undicesima stagione non tornerà più nella fiction. Per la nuova arrivata non è un ...

Anticipazioni Don Matteo 11 : il PM Nardini chiede aiuto a Cecchini : Don Matteo 11: Anticipazioni quarta puntata Un prete. Una bicicletta. Molti casi da risolvere. Una scacchiera. Questi sono gli elementi imprescindibili della serie televisiva Don Matteo, ormai giunta all’undicesima stagione. Terence Hill, nei panni del prete più famoso d’Italia, tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori ogni giovedì, insieme all’attore siciliano Nino Frassica. Cosa […] L'articolo ...