Domenica Live – Quindicesima puntata del 28 gennaio 2018 – Lecciso | Rettore | Macari

Domenica Live / Anticipazioni : Loredana Lecciso - Alessia Macari e il fidanzato tra gli ospiti (28 gennaio) : Domenica Live, tutte le Anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di oggi, 28 gennaio. Da Loredana Lecciso e la sua verità, ad Alessia Macari e la prima intervista con il fidanzato.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:20:00 GMT)

A Domenica Live Loredana Lecciso - a Che tempo che fa Emma Marrone - Gigi Buffon e Carlo Cracco - a Domenica In Giorgio Mastrota… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 28 gennaio. Ospiti di Quelli che il calcio del 28 gennaio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. La band degli Statuto si esibisce con Max Giusti nel nuovo singolo Va tutto bene, in radio dal 19 […] L'articolo A Domenica Live Loredana Lecciso, a Che tempo che fa Emma Marrone, Gigi Buffon e Carlo Cracco, a Domenica In ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : l’annuncio della d’Urso : Domenica Live: Loredana Lecciso romperà il silenzio da Barbara d’Urso Dopo tanto parlare, ecco arrivare finalmente l’annuncio tanto atteso. Difatti, Barbara d’Urso sul finire della puntata odierna di Pomeriggio 5 ha annunciato che intervisterà a Domenica Live in esclusiva e in diretta Loredana Lecciso. Una news, che ha immediatamente acceso gli animi in rete. Per i pochi che non lo sapessero, subito dopo le feste natalizie il ...

Spunta la sorella segreta di Cristian De Sica a Domenica Live? Video : 2 #Cristian De Sica avrebbe una sorella segreta, un'affermata attrice iberica nella cui biografia comparirebbe il nome di #Vittorio De Sica, suo presunto padre. La clamorosa rivelazione è stata fatta da David Merlo, presunto nipote dell'attore comico. In Spagna molti sarebbero a conoscenza del fatto che l'attrice affermata, Vicky Lagos, sarebbe figlia del mito del cinema, Vittorio De Sica Quest'ultimo, a detta di Cristian, avrebbe ...

Domenica In vs Domenica Live : ospiti e ascolti del 21 gennaio : Quali sono state le preferenze televisive degli italiani nel pomeriggio di ieri, Domenica 21 gennaio? Il varietà di Rai 1 Domenica In presentato dalle sorelle Parodi? O il talk show di Canale 5 Domenica Live condotto da Barbara D’Urso? Vediamo insieme gli ascolti dei due programmi antagonisti e di quelli delle altre reti. Domenica In: ospiti della puntata del 21 gennaio Come un pò di settimane a questa parte, tema principale del pomeriggio ...

Ascolti : Che tempo che fa vince ma calano tutti in prima serata - benissimo Domenica Live : Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 3.765.000 spettatori (14,30% di share) e 2.428.000 (14,3%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa vince ma calano tutti in prima serata, benissimo Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live : l'intervista a Di Battista e le critiche alla D'Urso - ecco perchè Video : Anche oggi, Domenica 21 gennaio, è andata in onda regolarmente su Canale 5 una nuova puntata di #Domenica Live condotto da Barbara D'Urso [Video]. E' stata una puntata piuttosto 'tranquilla' rispetto alle altre volte e priva di particolari 'colpi di scena'. Si è parlato nella prima parte di 'figli di', dopodichè la presentatrice napoletana ha intervistato l'attore Fabio Fulco, il conduttore Nicola Savino, attualmente alla guida del programma di ...