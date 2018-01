Diretta Monza-Lucchese risultato live 1-0 streaming video Sportube | D' Errico sblocca

F1 - Mondiale 2018 in tv : tutte le gare in Diretta su Sky! Solo 4 saranno in chiaro! Alla RAI solo il GP d’Italia a Monza! : Ora è ufficiale: per guardare in tv il Mondiale di F1 2018, bisognerà pagare l’abbonamento a SKY. La pay tv satellitare ha infatti acquistato da Libery Media i diritti per trasmettere le 21 gare del Campionato che prenderà il via l’ultimo fine settimana di marzo in Australia. 17 di questi GP saranno visibili in esclusiva su SKY, mentre appena 4 andranno in onda anche in chiaro su TV8. La RAI, invece, ha di fatto rinunciato ad ...