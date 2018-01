Dieci scimmie costrette a testare la nocività dei gas di scarico

: RT @Pellegrini4R: #Dieselgate si fa grottesco. VW, Daimler e BMW nel 2014 affidano a un laboratorio del New Mexico uno studio per dimostrar… - Alessio08021971 : RT @Pellegrini4R: #Dieselgate si fa grottesco. VW, Daimler e BMW nel 2014 affidano a un laboratorio del New Mexico uno studio per dimostrar… - twitmarcoas : RT @Pellegrini4R: #Dieselgate si fa grottesco. VW, Daimler e BMW nel 2014 affidano a un laboratorio del New Mexico uno studio per dimostrar… - girasol44247939 : RT @Pellegrini4R: #Dieselgate si fa grottesco. VW, Daimler e BMW nel 2014 affidano a un laboratorio del New Mexico uno studio per dimostrar… - saba_giuseppe : RT @Pellegrini4R: #Dieselgate si fa grottesco. VW, Daimler e BMW nel 2014 affidano a un laboratorio del New Mexico uno studio per dimostrar… - salvodimartino6 : RT @Pellegrini4R: #Dieselgate si fa grottesco. VW, Daimler e BMW nel 2014 affidano a un laboratorio del New Mexico uno studio per dimostrar… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) Sono sempre lele innocenti vittime che ogni giorno si vedonoa partecipare a esperimenti del terrore, utili, secondo alcuni, a scoprire e verificare se un determinato medicinale o prodotto può essere nocivo o meno, in questo caso viene testato il gas didell'auto, anche se è abbastanza risaputo quanto sia dannoso. Tre colossi dell'auto tedesca e il loro folle esperimento Successe nel 2015, quando tre marche prestigiose di auto, Bmw, Daimler e Volkswagen decisero di verificare quanto il gas diprodotto dalle loro auto fosse nocivo. Per il test decisero di 'usare'giapponesi che furono rinchiuse in una stanza per 4 ore facendole calmare e rilassare con la proiezione di un cartone animato. Ai poveri animali fu fatta respirare, per tutto questo arco di tempo, l'aria inquinata prodotta dai gas di. Secondo Klaus Kronauss, capo ...