Di Maio incontra Grillo a Cesena | ' Si è parlato anche di candidati'

Di Maio incontra lavoratori Embraco : sentiamoci dopo il 4 marzo : Torino, 12 gen. (askanews) ' sentiamoci , questi che stanno al Mise fra 50 giorni se ne vanno, questa e' l'unica certezza. Restiamo in contatto, io spero di aiutarvi adesso ma soprattutto dopo il 4 ...

Luigi Di Maio incontra il mondo del riso : e strappa applausi con le sue ricette economiche - FOTOGALLERY : Tagliare la burocrazia, ridurre la tassazione delle imprese, ma soprattutto fare in modo che il mondo dell'economia, anche quello delle piccole e piccolissime aziende, possa dialogare con la politica ...

M5S : Di Maio incontra artigiani veneti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Particolare attenzione è stata quindi posta alle possibili misure per una procedura semplificata della giustizia, del fisco e lavoro in primis e ad una altrettanto decisa delegiferazione. Luigi Di Maio ha chiuso il confronto con un auspicio: “comunque vadano le elezioni d

M5S : Di Maio incontra artigiani veneti : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - Sullo sfondo delle prossime elezioni, previste molto probabilmente per il 4 marzo 2018, stamani le rappresentanze regionali venete di Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Confesercenti Veneto, Confcooperative Veneto, Confprofessioni Veneto e Cisl Veneto, con la

Di Maio incontra Parolin per il “disgelo” fra M5S e Vaticano : Il segretario di Stato: «Leggiamo sui giornali tante cose su di voi». Venti giorni fa il primo incontro con un altro fedelissimo del Papa

Di Maio incontra Parolin per il 'disgelo' fra M5S e Vaticano : Questi incontri non sono comunque una novità per le autorità della Santa Sede : i canali di dialogo informale con il mondo della politica sono sempre esistiti ed è normale che si intensifichino con l'...