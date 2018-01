Del Barba alla Camera come capolista del Pd E Molteni va in Regione

Barbara D'Urso e Federica Panicucci - che scontro sul decennale Del talk : In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Barbara D'Urso aveva riferito che aveva simpatia nei confronti di Federica Panicucci . 'Se le fossi antipatica non capirei il perché'. Quelle dolci parole affermate pochi giorni prima di Natale sembravano poter mettere la parola fine a mesi di illazioni sul rapporto tra le due conduttrici Mediaset. A distanza di poche settimane il 'duello' a distanza si è riacceso a colpi di stoccate e ...

Federico Lampredi / Barbara Palombelli piange in diretta : morta la mamma Del l'autore di Forum : Commozione a Forum per la conduttrice Barbara Palombelli e il suo pubblico che hanno detto addio a Daniela, madre dell'autore Federico Lampredi . Ecco i dettagli(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:21:00 GMT)

POMERIGGIO 5 / Video - l'irruzione Del l'uomo mascherato - Barbara D'Urso : "Voleva fare soltanto una protesta" : POMERIGGIO 5, superato lo spavento per l'ingresso in studio dell'uomo mascherato , Barbara D'Urso torna ad ospitare Mary Falconieri? Le anticipazioni della puntata di oggi.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:45:00 GMT)

Pomeriggio 5 / Video - l'irruzione Del l'uomo mascherato : oggi nuovi dettagli da Barbara D'Urso? : Pomeriggio 5, superato lo spavento per l'ingresso in studio dell'uomo mascherato , Barbara D'Urso torna ad ospitare Mary Falconieri? Le anticipazioni della puntata di oggi .(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:55:00 GMT)

Barbara D’Urso viene incoronata regina Della domenica Video : Col rientro dalla pausa natalizia #domenica Live il cavallo di battaglia targato Canale 5, è tornato in diretta stralciando letteralmente la #domenica In presentata dalle sorelle Parodi. È bastata una puntata del nuovo anno, per far tornare gli ascolti record al programma condotto da Barbara D’Urso e incoronarla così, la regina della domenica. È il caso di dire che nonostante sia arrivato un nuovo anno che porta sempre dei nuovi propositi, la ...