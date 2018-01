Daytona | nella 24 ore Alonso resta indietro

Fernando Alonso si lancia verso la 24 Ore di Daytona! Il sogno della vittoria è vivo - per entrare nella leggenda : Cresce l’attesa attorno a Fernando Alonso che nel weekend del 27-28 gennaio sarà impegnato nella 24 Ore di Daytona, una delle gare di durata più prestigiose al mondo ed evento che apre ufficialmente la stagione automobilistica. Lo spagnolo scenderà in pista con quasi un mese di vantaggio su tutti i colleghi di Formula Uno e questo potrebbe anche aiutarlo in vista della stagione del riscatto a bordo della McLaren ma per il momento gli occhi ...