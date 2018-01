Crotone-Cagliari 1-1 | Cigarini toglie il sorriso a Zenga

Crotone-Cagliari pareggio 1-1 tra le polemiche sul Var : Crotone-Cagliari, ovvero il giorno nero della Var. Le tre decisioni prese dall'arbitro Tagliavento e dai suoi collaboratori al Var , D'Amato e Posado, , consultando la moviola in campo, non risultano ...

Cagliari - Lopez : 'Due episodi contrari - ma il gol del Crotone era regolare' : Diego Lopez , tecnico del Cagliari , parla a Sky Sport dopo il pari contro il Crotone: 'Anche oggi abbiamo avuto due episodi contrari, ma alla fine il fuorigioco sul gol del Crotone non c'era. Sono errori. Preferisco allora parlare della prestazione ...

Pagelle Crotone-Cagliari 1-1 : Trotta non basta - ingenuità di Pisacane : Pagelle Crotone-Cagliari – Partita ad alta tensione all’Ezio Scida, molto lavoro per l’arbitro Tagiavento che ha concesso un rigore al Crotone e ha espulso Pisacane per il Cagliari. In palio importanti punti per la lotta alla salvezza. Trotta ha aperto le marcature dal dischetto ma a ristabilire la parità ci ha pensato Cigarini con una punizione magistrale. Un punto a testa dunque per Crotone e Cagliari con i calabresi che non ...

Crotone-Cagliari - incredibile Tagliavento : l’espulsione di Pisacane è assurda! [VIDEO] : Il Var arriva sino ad un certo punto, dopodichè entra in campo la discrezionalità dell’arbitro e questo lo sappiamo bene dopo i primi mesi di campionato. Quest’oggi durante Crotone-Cagliari, la discrezionalità di Tagliavento è stata quantomeno discutibile. Il direttore di gara ha espulso Pisacane alla fine del primo tempo a causa di un intervento su Ricci. Un’espulsione molto ma molto discutibile dato che il difensore del ...

Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari : le scelte di Zenga e Lopez : Formazioni ufficiali Crotone-Cagliari – Dopo gli anticipi giocati ieri e il lunch match tra Spal e Inter, la 22^ giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Importante scontro diretto per la salvezza all’Ezio Scida tra Crotone e Cagliari. I calabresi sono reduci da un colpaccio nell’ultimo turno contro il Verona, una vittoria pesante al Bentegodi che ha permesso ai pitagorici di distanziarsi di due punti dalla zona ...

Cagliari - Lopez svela le idee anti-Crotone : le condizioni di Sau e dei nuovi arrivati : “È uno scontro diretto, vogliamo fare risultato. Sono fiducioso perché i ragazzi hanno lavorato molto bene”. Il tecnico del Cagliari Lopez arringa i suoi uomini in vista della gara contro il Crotone di domani pomeriggio. L’allenatore sardo ha parlato di ciò che il Cagliari dovrà fare per superare i calabresi: “Dovremo andare a battagliare: è una partita in cui servirà affrontare l’avversario con la mentalità ...

Serie A Crotone - Zenga : "Cagliari? C'è da sfatare un tabù" : Crotone - A due giorni dalla sfida contro il Cagliari , l'allenatore del Crotone Walter Zenga è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Il Crotone non ha mai vinto in Serie A con il ...

Crotone - contro il Cagliari Zenga cerca il sorpasso : 'Non voglio sentire che si tratta di una gara facile perché il Cagliari è rimaneggiato: questo è il modo migliore per perdere la partita'. Mette subito le mani avanti Walter Zenga nella consueta ...

Crotone - Zenga : "Se sottovalutiamo il Cagliari abbiamo già perso" : Crotone - "Il Crotone non ha mai vinto con il Cagliari in Serie A e già questa cosa dimostra quanto sia difficile questa partita" . Walter Zenga parte dai precedenti tra le due squadre per far suonare ...

