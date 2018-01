Cristina Parodi ringrazia il pubblico come Barbara d’Urso

Domenica In - Cristina Parodi punta sugli ospiti : i nomi : Domenica 28 gennaio, alle 14:00 su Rai 1, una nuova puntata di Domenica In, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, che sembra aver ritrovato un po' di ossigeno nelle ultime settimane...

Cristina Parodi - da giorni la conduttrice di Domenica In è scomparsa dai social : il sospetto : Cristina Parodi da circa cinque giorni non aggiorna il suo profilo Instagram. Nulla di strano, se non fosse che la conduttrice di Domenica In su questo aspetto è sempre stata puntuale nel tenere ...

Domenica In - Cristina Parodi scomparsa dai social : perchè? : Domenica In: Cristina Parodi sparita dai social da una settimana I suoi più fedeli fans, che la seguono quotidianamente con affetto, non hanno potuto fare a meno di notarlo: Cristina Parodi da circa una settimana è inattiva sui social. perchè? La conduttrice di Domenica In, pur non essendo attivissima sui social come la collega-rivale Barbara d’Urso, solitamente ogni settimana in vista dell’arrivo del weekend e quindi del suo ritorno ...

Massimo Giletti umilia Cristina Parodi dopo il flop di Domenica In : ecco perché Video : #Massimo Giletti continua a togliersi i sassolini dalle scarpe contro la Rai e la Domenica In di Cristina Parodi [Video] che da quest'anno ha preso il posto della sua Arena Domenicale in onda per oltre dieci anni nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Come ben saprete, infatti, quest'anno la Rai ha scelto di chiudere la trasmissione di Massimo Giletti che da anni ormai assicurava una media di oltre 4 milioni di spettatori a settimana ...

Al Bano e Loredana Lecciso/ Romina Power dietro alla rottura? Cristina Parodi indaga e... (Domenica In) : Domenica In si occupa della rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso con un collegamento in diretta a Cellino San Marco. La fine dell'amore per colpa di Romina Power?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 14:49:00 GMT)

Cristina Parodi - Domenica In. Alberto Angela la gela : 'Mai visto Sanremo in vita mia : A Domenica In , l'ultimo - involontario - disastro per le sorelle Parodi. Protagonista, sua malgrado, è stata Cristina Parodi , che ha intervistato Piero Angela , il celebre divulgatore televisivo. Al ...

Ascolti record per Domenica In con Cristina Parodi : ecco cos'è successo Video : #Domenica In con Cristina Parodi segna il suo record assoluto di Ascolti. [Video] Ieri 7 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2018 del programma di Raiuno che quest'anno non ha lasciato mai da soli i telespettatori durante il periodo delle feste di Natale, andando in onda anche il 24 e il 31 dicembre seppur con puntate registrate nei giorni precedenti. Boom di Ascolti per Domenica In: Cristina Parodi torna a sorridere Ebbene possiamo ...

Sorelle Parodi - Domenica In e l'intervista a Ignazio Moser : la clamorosa promessa tradita di Cristina : 'Noi non trasmettiamo il Grande Fratello Vip , facciamo una tv diversa'. Chi l'ha detto? Cristina Parodi , spiegando le differenze tra la Domenica I n che conduce insieme alla sorella Benedetta Parodi ...

Cristina Parodi non mantiene la promessa a Domenica In? Dure critiche dopo l'invito di Ignazio Moser : Cristina Parodi non mantiene la promessa a Domenica In? Dure critiche dopo l'invito di Ignazio Moser critiche contro Cristina Parodi dopo l'ospitata di Ignazio Moser a Domenica In. L'ex ciclista, ...

Disastro a Domenica In. E Cristina Parodi colleziona una gaffe dopo l'altra : Nel deserto televisivo di questi giorni dove è andato in ferie anche il buon senso di chi fa i palinsesti, ci ha tenuto compagnia, nostro malgrado, "Domenica In" condotto da Cristina Parodi con l'...

ROMINA POWER/ Al Bano - "con lui non finirà mai" : i ringraziamenti a Cristina Parodi (Domenica In) : ROMINA POWER e Al Bano e il feeling artistico ritrovato e i fan fantasticano sul loro futuro. Oggi sarà ospite di Domenica In, si difenderà dalle accuse di Loredana Lecciso?(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:05:00 GMT)

'Con Al Bano non finirà mai' - Romina lo confessa a Domenica In a Cristina Parodi : ' Non è finito l'amore '. Cosi Romina Power , intervistata da Cristina Parodi , parla della storia con Al Bano Carrisi . Ospite di Domenica In su Rai1 la Power dice: ' Non finirà mai secondo me con Al ...

Domenica In - conduttori : Raffaella Carrà sostituirà Cristina Parodi : Del flop della sorelle Parodi alla guida di Domenica In si parla già da mesi. Dopo l’uscita di scena di Massimo Giletti, passato a La7, Barbara d’Urso, sulla Rete avversaria, non ha più avuto un vero e proprio competitor che riuscisse a tenerle davvero testa. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 per la Domenica pomeriggio ha perso un sacco di telespettatori e non si è mai aggiudicato alcuna vittoria nella guerra dei dati ...

Sorelle Parodi - Domenica In : a Natale - il segno di pace tra Benedetta e Cristina : Dopo le polemiche su Domenica In e le voci di rottura su Benedetta Parodi , il Natale. Un Natale a casa Parodi, di cui Cristina offre alcune testimonianze su Instagram. Foto di famiglia. E in una foto ...