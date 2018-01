Creval | balzo in Borsa sulle attese per la nascita del consorzio di garanzia

Borsa : Europa chiude positiva con Wall Street - balzo Carige e Creval a Milano : Nonostante l'incertezza per la situazione politica in Germania, vista la difficolta' della cancelliera Angela Merkel a formare un nuovo governo a due mesi dalle elezioni, e la settimana "corta" di ...

Carige : nuovo tonfo in Borsa (-37 - 5%). Maxi-rimbalzo per Creval : Milano, 20 nov. (askanews) Carige e Creval nuovamente sotto i riflettori a Piazza Affari ma questa volta con esiti opposti. Il titolo della banca genovese, al ritorno in contrattazione dopo due sedute ...

Settore auto sorregge le Borse. Carige sotto pressione - rimbalzo Creval : Indici azionari positivi dopo due settimane in calo e nonostante l'incertezza per la situazione politica in Germania. Volkswagen protagonista a Francoforte traina il comparto delle quattro ruote, bene anche tlc, media e farmaceutici. A Piazza Affari corre Mediaset, stacco cedola per sei big del Ftse Mib. Wall Street sopra la parità...