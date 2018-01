Corte | elezione Puigdemont solo in Spagna

La Corte Suprema del Kenya ha confermato la rielezione del presidente uscente Uhuru Kenyatta : La Corte Suprema del Kenya ha confermato la rielezione del presidente uscente Uhuru Kenyatta. Il tribunale ha respinto due ricorsi presentati contro la validità delle votazioni con decisione unanime dei sei giudici che la compongono: «Di conseguenza, l’elezione presidenziale del The post La Corte Suprema del Kenya ha confermato la rielezione del presidente uscente Uhuru Kenyatta appeared first on Il Post.