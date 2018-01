Coppa del Mondo | Vlhova trionfa nello slalom di Lenzerheide

Coppa del Mondo : Hirscher domina anche a Garmisch : Coppa del Mondo: Hirscher domina anche a Garmisch Coppa del Mondo: Hirscher domina anche a Garmisch Continua a leggere L'articolo Coppa del Mondo: Hirscher domina anche a Garmisch sembra essere il primo su NewsGo.

Volley : Coppa Italia - Perugia batte la Lube e alza il secondo trofeo della stagione : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD Perugia 1-3 (25-16, 22-25, 20-25, 25-27) CUCINE Lube CIVITANOVA: Christenson 1, Juantorena 18, Candellaro 9, Sokolov 22, Sander 6, Cester 5, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : trionfo per Anze Semenic a Zakopane - Richard Freitag nuovo leader nella generale : Tempo di prime volte sul trampolino HS 140 di Zakopane, in Polonia. Lo sloveno Anze Semenic, infatti, ha ottenuto la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo di Salto con gli sci, rimontando nella seconda serie grazie ad un Salto perfetto che gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio. L’intera competizione è stata condizionata dal vento, molto ballerino specialmente nella prima serie, che ha visto la clamorosa ...

Coppa del Mondo - Flavia Tartaglini terza a Miami nella RS : X : Sono state disputate le Medal Race delle discipline veloci di vela alle World Cup Series 2018 di Miami e nella classe RS:X femminile Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) ha ottenuto un grande ...

Speed skating - Coppa del Mondo junior : poker di successi per l’Italia a Innsbruck. Francesco Betti sugli scudi : E’ un’Italia affamata di successi quella junior nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Innsbruck (Austria). La nazionale guidata da Enrico Fabris e Matteo Rigoni dopo le tre vittorie di ieri, ha arricchito con altri quattro sigilli il cospicuo bottino di questa campagna austriaca. Protagonisti di questo day-2 sono stati Jeffrey Rosanelli e Francesco Betti: il primo, dopo aver centrato il bersaglio grosso nei 1000 metri di sabato, ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2018 : Mathieu Van Der Poel non si batte! Nel femminile ottimo secondo posto di Eva Lechner - alle spalle di Sanne Cant : La Coppa del Mondo di Ciclocross si è chiusa oggi a Hoogerheide (Olanda), dove si è svolta la nona e ultima tappa stagionale. Ancora una volta abbiamo assistito al domino dei rispettivi vincitori delle classifiche generali, ovvero l’olandese Mathieu Van Der Poel e la belga Sanne Cant. Giornata positiva anche per l’Italia, che può esultare per il secondo posto dell’infinita Eva Lechner. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quanto successo in ...

Snowboard alpino - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Galmarini e Ledecka in testa : Si chiude il lungo week-end di Bansko (Bulgaria) per lo Snowboard alpino con un PGS: andiamo a scoprire le classifiche aggiornate. Uomini PGS Rank after 7 of 9 races Points 1 Nevin Galmarini 4810 2 Andreas Prommegger 2780 3 Alexander Payer 2560 4 Radoslav Yankov 2510 5 Edwin Coratti 2458.3 Generale Rank after 9 of 12 races Points 1 Nevin Galmarini 5530 2 Roland Fischnaller 3516 3 Andrey Sobolev 3346 4 Edwin ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Watabe - doppio colpo a Seefeld! Vince il Nordic Combined Triple ed è primo in classifica! Pittin 23° in rimonta : Akito Watabe re di Seefeld. Il giapponese ha letteralmente dominato il Nordic Combined Triple, infliggendo distacchi abissali agli avversari anche nella terza Gundersen e salendo al comando della classifica della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata Nordica. Superlativa la prova del nipponico, che ha ipotecato il tris con un salto da antologia dal trampolino normale HS106 e con l’ennesima prova solida sugli sci stretti, preservando un ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018 : super Italia anche a Nova Ponente. Vincono Pinggera e Gruber : Ancora una super Italia per quanto riguarda lo Slittino su pista naturale: in casa, a Nova Ponente, nella penultima tappa della Coppa del Mondo arriva un’altra ondata di podi, con due successi per la nazionale azzurra. Nel singolo maschile Alex Gruber detta legge e resta in testa alla classifica di Coppa: preceduto il compagno di squadra Patrick Pigneter di 66 centesimi, terzo invece l’austriaco Thomas Kammarlander. Piazzamento anche ...

Sci - Coppa del Mondo : Hirscher vince gigante Garmisch - Eisath settimo : ROMA - vince per la 55esima volta in Coppa del Mondo l'austriaco Marcel Hirscher che ha dominato in 2.20.18 il gigante di Garmisch-Partenkirchen davanti all'altro austriaco Manuel Feller (2.41.75), al primo podio in carriera. Terzo l'americano Ted ...

Sci di fondo - classifica femminile Coppa del Mondo 2018 : allunga ancora la norvegese Heidi Weng : allunga ancora in classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile la norvegese Heidi Weng, che, con il secondo posto odierno, porta il margine sulla connazionale Ingvild Oestberg a 199 punti. Torna al di sotto del muro dei 400 il vantaggio sulla terza classificata: la statunitense Jessica Diggins è distante 379 lunghezze. Conquista 9 punti Elisa Brocard, che sale in 37a posizione a quota 122. classifica femminile (Top 10) 1 ...

Classifica generale Coppa del Mondo sci alpino maschile 2018 : la graduatoria dopo il gigante di Garmisch. Hirscher ipoteca la settima Coppa : Marcel Hirscher ha vinto il gigante di Garmisch. L’austriaco, con i 100 punti conquistati oggi, allunga ulteriormente sia nella Classifica generale che in quella di specialità, staccando un Henrik Kristoffersen che non è andato oltre il quarto posto. Ora, Hirscher si avvia seriamente verso la conquista della settima Coppa del Mondo generale consecutiva, un record che sarebbe quasi impossibile da battere. Balza in avanti Manuel Feller, al ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Seefeld 2018 : Jessica Diggins vince la 10km. Elisa Brocard chiude al 22° posto : Trionfo della statunitense Jessica Diggins nella 10 km tl mass start femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, svoltasi oggi pomeriggio a Seefeld, in Austria. L’atleta nordamericana ha preceduto sul traguardo ben 4 norvegesi: a completare il podio sono state la leader di Coppa del Mondo Heidi Weng e Ragnhild Haga. Migliore delle azzurre, ed unica a punti, Elisa Brocard, 22a. Nelle classiche dinamiche della mass start Brocard ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo Lenzhereide. Duello Vlhova-Hansdotter per il secondo posto in slalom : L’uscita di Mikaela Shiffrin ha permesso a Petra Vlhova di vincere lo slalom speciale di Lenzhereide e di trovare la seconda vittoria stagionale dopo quella di Levi. La slovacca guadagna così 100 punti in Classifica e sale sia nella Classifica generale che in quella di slalom, dove insieme a Wendy Holdener e Frida Hansdotter darà vita a un bel Duello per il secondo posto di qui in avanti. La Classifica generale di Coppa del Mondo femminile ...