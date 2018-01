Coppa del Mondo | Shiffrin cade e la Vhlova vince lo slalom di Lenzerheide

Coppa del Mondo - Martina Criscio trionfa nella sciabola a Baltimora : Primo successo in carriera in Coppa del Mondo per Martina Criscio . La sciabola trice azzurra ha infatti vinto sulle pedane di Baltimora al termine di una gara che l'ha vista sfoderare una prestazione ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : Coratti - Felicetti ed Ochner alla fase finale del PGS di Bansko : Gara-2 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard alpino in quel di Bansko . Sulle nevi bulgare oggi si svolge il PGS, l’ultimo prima dell’appuntamento olimpico, che bissa quello che si è disputato due giorni fa. Nella mattinata si sono svolte, come di consueto, le qualificazioni. Sono tre gli azzurri che avanzano alla fase finale e proveranno a giocarsi il podio nel pomeriggio. Due uomini e, a sorpresa, una donna. Edwin ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2018 : Dominik Fischnaller non al via sulla pista lettone : Cattive notizie per lo Slittino azzurro nella Coppa del Mondo, nella tappa di Sigulda (Lettonia). L’azzurro Dominik Fischnaller non ha preso parte alla gara in scorso di svolgimento per condizioni fisiche non perfette. E’ verosimile pensare che la scelta dell’atleta italiano sia anche quella di non prendere rischi pensando all’ormai imminente impegno nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un vero peccato perché, ...