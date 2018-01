Contromano sull' Autostrada del Mediterraneo | Francesco muore a 25 anni nel giorno del

Contromano sull'autostrada A2 - due morti nel Salernitano - : Lo scontro, intorno alle 6 e 50, di domenica 28 gennaio, fra Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte: le vittime sono un 25enne che procedeva in direzione opposta rispetto al dovuto e un 68enne. ...

Panico sulla Lecce-Brindisi : anziano guida Contromano per 15 km - patente ritirata : Panico sulla Lecce-Brindisi: anziano guida contromano per 15 km, patente ritirata Domenica mattina un anziano di Trepuzzi (Lecce) ha seminato il Panico sulla strada che collega Lecce a Brindisi. Fortunatamente non ha causato incidenti.