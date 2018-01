Concorso Agenzia delle Entrate | candidatura a febbraio 2018

Concorso Agenzia delle Dogane - 50 ingegneri : scadenza febbraio 2018 Video : L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto un Concorso pubblico, [ Video ] per 50 posti nella professione di ingegnere, da destinare in differenti regioni italiane. Per essere ammessi al Concorso , i partecipanti devono Essere in possesso dei requisiti previsti: Laurea in ingegneri a o titoli equipollenti; Abilitazione all’esercizio della professione; Essere iscritti all’albo degli ingegneri ; Cittadinanza dell’Unione europea; Idoneita' ...

