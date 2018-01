Compleanno Buffon | tra gli auguri più belli quelli di Chiellini | presa in giro esilarante

40 anni di Buffon - buon Compleanno Gigi : leggenda - campione - leader - bandiera - semplicemente un numero 1! : E’ il 28 gennaio 1978 quando a Carrara nasce Gianluigi Buffon. Oggi spegne 40 candeline, ma gli anni per lui sembrano non passare. leggenda, campione, leader e bandiera, Gigi non pare intenzionato a smettere come lui stesso ha ammesso in una recente intervista per la gioia di tutti gli juventini. Le sue prodezze sono ancora all’ordine del giorno e sarebbe un peccato mandarle in soffitta per sempre se l’uomo si sente ancora un ...