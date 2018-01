Collegi Pd | un solo aretino | Marco Donati | in lizza per i dem Si ribellano venti

Centrodestra - la Lega mette la freccia. A Forza Italia solo 7 Collegi in Emilia : BOLOGNA - All'interno del Centrodestra nazionale l'Emilia-Romagna viene considerata una regione sempre più verde e sempre meno azzurra. La riprova è data dalle prime indiscrezioni che arrivano dal ...

Elezioni - Richetti : “Gentiloni? Impegnato in tutta Italia non solo in un Collegio. Boschi? Mai indagata” : “La legge elettorale ci impone di mettere i migliori i collegi, certo è che tutti i circoli Pd dalla Val d’Aosta alla Sicilia vorranno Gentiloni in campagna elettorale, e magari farlo impegnare solo in un collegio non è magari la scelta più adeguata ma vedremo. Boschi? Verrà utilizzata al meglio, non è stata mai indagata e ha fatto sempre interesse del paese, verrà impiegata al meglio. Invece di impelagarci in discussioni come quelle ...

Il Collegio fa paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato 'le tasse' ... : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far ...

Il Collegio fa paura. Renzi in pressing sui ministri : non scelgano solo il proporzionale. Niente Parlamento a chi non ha versato "le tasse" al partito : "La certezza del posto ce l'ha solo chi prende voti sul collegio. Seggi sicuri non ce ne sono...". Matteo Renzi dice in direzione nazionale che la forza del Pd per le elezioni di marzo deve essere far leva sulla "realtà" rispetto alle "bufale" di Lega e M5s. E allora, con molta realpolitik, il segretario del Pd ammette che si va al voto senza certezze. Del resto, non è la prima volta. Alle scorse amministrative, dice, "abbiamo ...

Gentiloni nei listini - per Boschi solo Collegio a Firenze : Renzi al lavoro sulle liste - Padoan correrà per il Pd : Mettere in salvo Paolo Gentiloni, spedire Maria Elena Boschi alla prova dei voti. Pier Carlo Padoan candidato forse in un collegio a Roma, ma è solo un'ipotesi iniziale. Dal risiko delle candidature abbozzato sulla scrivania di Matteo Renzi al Nazareno spuntano questi criteri di massima: il premier candidato in vari listini proporzionali, nel Lazio, Piemonte, Puglia e forse anche altre due regioni fino al massimo di 5 consentito dal ...

Sondaggio Ixè : per il Pd solo 6 Collegi sicuri tra Emilia Romagna e Toscana : Certo, c'è quel 25-26% che non è un granchè. E quel 23% che li preoccupa. Ma questi sondaggi, per il Pd , sono niente rispetto alla previsione terrificante effettuata da un Sondaggio realizzato da Ixè ...

Renzi sempre più da solo viene ricattato sui Collegi : Gli avversari nel Pd di Matteo Renzi fiutano il momento di difficoltà: il caso Boschi può ridisegnare la mappa del potere nel partito. Andrea Orlando e Dario Franceschini, i due competitor della leadership del rottamatore, non affondano il colpo, dopo le rivelazioni del presidente di Consob Giuseppe Vegas sull'incontro che avvenne 2014 con l'ex ministro delle Riforme per parlare della crisi di Banca Etruria, ma intanto preparano il ...

Renzi si rintana nella sua Firenze Collegi sicuri solo al giglio magico Nei sondaggi il Pd va sempre più giù : Partito Democratico 23,1%. Liberi e Uguali 7,5%. L'ultimo sondaggio dell'istituto Ixè è perfino ancora più negativo per Matteo Renzi di quanto già non fossero gli ultimi dati usciti la scorsa settimana. A questo punto al Nazareno stanno studiando tutte le contromisure del caso Segui su affaritaliani.it

L'effetto scissione a sinistra? Autostrada per il Centrodestra Collegi - al Pd restano solo le briciole : Grasso: "Il vero voto utile è quello per noi". Renzi: "Votarli significa favorire Salvini e Berlusconi". A sinistra è già iniziata la competizione fra 'liberi e uguali', la lista unitaria Articolo 1-SI-Possibile, e il Partito Democratico. Una competizione che potrebbe far diventare le prossime elezioni politiche una sfida a due tra il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Il governo smonta i Collegi disegnati dai tecnici. Youtrend : 'Ma l'alternativa sono valutazioni solo politiche' : I partiti stanno già pensando a quale ripartizione di collegi convenga loro. Perché adesso la partita è tutta politica dal momento che Marco Minniti, titolare del Viminale, avrebbe stoppato, entrando in urto con la sottosegretaria a Palazzo Chigi Maria Elena Boschi, qualsiasi tipo di iniziativa governativa. ...