Clima | Trump disposto a rientrare nell' accordo di Parigi

Donald Trump : "L'accordo di Parigi sul Clima? Rientrerei solo con modifiche sostanziali" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe disposto a rifirmare l'accordo di Parigi sul clima, ma solo se conterrà modifiche sostanziali. Lo ha detto nell'intervista concessa al giornalista britannico Piers Morgan, a Davos, per l'emittente britannica Itv, di cui sono stati anticipati alcuni stralci.Il presidente Trump, che nel giugno 2017 ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dagli accordi di Parigi sul clima perché ...

Trump sul Clima - accordo con Parigi : 'Se si raggiunge un buon accordo - c'è sempre la possibilità di un ritorno' - : Il presidente Trump ha iniziato il nuovo anno risollevando le sorti dell'economia americana, nonostante la maggior parte delle critiche ricevute sul proprio operato governativo e i tentativi di un ...

Clima - Trump : "Rientrerei nell'accordo di Parigi ma deve essere un buon accordo per gli Usa" : Trump, che nel giugno 2017 ha annunciato la sua decisione di ritirarsi perché "un pessimo accordo" per gli Usa, continua ad essere molto critico nei confronti dell'intesa, firmata da Barack Obama ("orribile, ingiusto, sarebbe stata un disastro per noi"), ma ha detto che sarebbe disposto a firmare una versione riformulata

"Rientrerei?Sì,rientrerei.Mi piacerebbe molto, ma deve essere un buon Accordo per gli Usa": lo ha confermato il presidente americano Trump riferendosi all'Accordo di Parigi sul clima. Trump ha parlato nel corso di un'intervista che sarà trasmessa stasera su Itv. Già il 10 gennaio Trump aveva detto che gli Usa potrebbero "rientrare" nell'Accordo

Clima - Trump : “Rientrerei nell’Accordo di Parigi” : “Rientrerei? Sì, rientrerei. Mi piacerebbe molto, ma deve essere un buon accordo per gli Usa“: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump in riferimento all’Accordo di Parigi sul Clima in occasione di un’intervista al giornalista Piers Morgan che verrà trasmessa su ITV. E’ stato lo stesso Morgan ad anticipare sul suo account Twitter alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente. L'articolo Clima, Trump: ...

Accordo sul Clima : Trump ci ripensa? : ... aveva dichiarato la premier (conservatrice) norvegese Erna Solberg qualche mese fa annunciando la necessità per il suo paese di reindustrializzarsi, puntando di più sull'economia reale, su internet ...

Clima - Trump : “Gli Usa potrebbero rientrare nell’accordo di Parigi” : Gli Usa potrebbero “rientrare” nell’accordo internazionale sul Clima di Parigi. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la premier norvegese Erna Soberg. Ma cosi’ come e’ “l’accordo di Parigi e’ molto penalizzante per noi – ha precisato Trump – minerebbe la nostra competitivita’ e non lasceremo che cio’ ...

Trump - sul Clima ormai è solo : bocciato il suo piano su nucleare e carbone - mentre New York fa causa ai giganti del petrolio : Dalle emissioni di gas serra al carbone, sul fronte clima e tutela dell’ambiente Donald Trump resta isolato, anche a casa sua. Intanto perché l’amministrazione di New York ha deciso di fare causa ai giganti del petrolio per le emissioni di gas serra, ritenendoli responsabili del riscaldamento globale, quello che il presidente ha definito “una costosissima cagata”. Ma in questi giorni l’inquilino della Casa Bianca ha incassato anche un’altra ...

Trump scherza sul Clima : Fino all'affondo politico: "O Donald Trump non capisce la scienza che spiega i cambiamenti climatici, o sta intenzionalmente ingannando il popolo americano", ha twittato il deputato Ted Lieu.

Clima - Trump : “Ondata di gelo? Usiamo il riscaldamento globale!”. I democratici : “Pare bambino che odia l’ora di scienze” : Il riscaldamento globale non esiste, lo ripete spesso. Per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la riprova è l’ondata di gelo che sta investendo la costa est degli Stati Uniti e che secondo le previsioni meteo porterà temperature polari per la vigilia di Capodanno (con punte di -40 nel Minnesota e di -20 a Detroit nel Michigan). Da sempre scettico sui cambiamenti Climatici, Trump ha commentato così su Twitter l’emergenza ...

Donald Trump gaffeur sul Clima : "Usiamo il surriscaldamento globale" : Da "negazionista del clima" a irriverente gaffeur sul surriscaldamento globale. Donald Trump è tornato a parlare dellla lotta al cambiamento climatico, ironizzando e negandolo in un tweet, in occasione dell'ondata di freddo estremo che ha colpito parte degli Stati Uniti e che dovrebbe durare finale al weekend con punti di -40 nel Minnesota e di -20 a Detroit nel Michigan. Segui su affaritaliani.it