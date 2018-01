Clarissa e Federico di Uomini e Donne a Emigratis con Pio e Amedeo

UeD Clarissa e Federico a Miami : il nuovo lavoro dell’ex corteggiatore : Uomini e Donne: perché Clarissa e Federico vivono in America e che lavoro fanno a Miami Dallo scorso ottobre Clarissa e Federico di Uomini e Donne vivono negli Stati Uniti, più precisamente a Miami. Perché la coppia ha lasciato l’Italia e si è trasferita in America? Per il lavoro di Gregucci che, com’è noto, è […] L'articolo UeD Clarissa e Federico a Miami: il nuovo lavoro dell’ex corteggiatore proviene da Gossip e Tv.