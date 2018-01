Cibo amico dell’ambiente | in un anno +5 | 6% di vendite

: In un anno +5,6% vendite di cibo amico dell'#ambiente - naturaeambiente : In un anno +5,6% vendite di cibo amico dell'#ambiente - agricoltura9999 : In un anno +5,6% vendite di cibo amico dell'ambiente - viaggiamodomio : Ansa #Terra e #Gusto: In un anno +5,6% vendite di cibo amico dell'ambiente - lelelatta : #food #news: In un anno +5,6% vendite di cibo amico dell'ambiente - EuropeBT : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: In un anno +5,6% vendite di cibo amico dell'ambiente -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2018) Ben 4.925 i prodotti di largo consumo sulle cui etichette è stato inserito un logo o una certificazione Csr, la corporate social responsibility: lo ha rilevato l’Osservatorio Immagino Nielsen Gs1 Italy secondo cui, in un, quello terminante a giugno 2017, si è registrata una crescita del 5,6% del giro d’affari. Il settore più sensibile alla comunicazione del proprio impegno concreto sul fronte della responsabilità sociale è risultato essere quello della detergenza (bucato e stoviglie). I più sensibili ai temi della green economy sono i giovani single e le coppie under 35 senza figli, anche se nel budget di spesa delle nuove famiglie (Famiglie con figli sotto i 7 anni e senza figli nella fascia 7-17) trovano spazio i prodotti ecosostenibili, quelli biologici, i “cruelty free”, e i prodotti biodegradabili o confezionati in plastica riciclata. L'articolo...