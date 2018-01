: @lucatelese Parla dei giocatori del Chievo. Lui è un giornalista serio e lo dimostra ancora una volta. - LucaViola36 : @lucatelese Parla dei giocatori del Chievo. Lui è un giornalista serio e lo dimostra ancora una volta. - CalcioWeb : #Chievo, parla #Maran: “#Cacciatore? E’ successa una cosa strana…” - EmanuelePimpini : RT @spano81: Se i giocatori del #Chievo sono stati dei parla la colpa non è nostra. #Bastien fa 2 falli evidenti e stupidi, #Cacciatore fa… - farso_poli : RT @spano81: Se i giocatori del #Chievo sono stati dei parla la colpa non è nostra. #Bastien fa 2 falli evidenti e stupidi, #Cacciatore fa… - AndreaCunctator : RT @spano81: Se i giocatori del #Chievo sono stati dei parla la colpa non è nostra. #Bastien fa 2 falli evidenti e stupidi, #Cacciatore fa… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) Buona prestazione delnella gara di campionato contro la Juventus, ecco l’analisi dia Sky Sport: “Abbiamo resistito in dieci, ma non in nove uomini. Peccato, siamo stati ingenui in alcune circostanze. Su Cacciatore i sanitari non erano entrati in campo e l’arbitro ha deciso che non dovevano entrare. Questo non va bene, questo problema non doveva nemmeno nascere. Periodo negativo? Ci mancano alcuni giocatori importanti, poi abbiamo sbagliato delle gare, almeno un paio in modo clamoroso. Doveva fare meglio. La prestazione di oggi, però, mi fa ben sperare malgrado gli episodi non a favore. Purtroppo in questo momento ci sono ansia e paura. Dobbiamo ritrovare coraggio e spavalderia”. L'articolo: “Cacciatore? E’unastrana…” sembra essere il primo su CalcioWeb.