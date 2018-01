Lorenzo Chiude davanti la tre giorni di Sepang : Settimo crono per il campione del mondo in carica, Marc Marquez, Honda, a +0''552 da Lorenzo. Ottavo Valentino Rossi, il 'Dottore' su Yamaha chiude a +0''619.

MotoGP - Test Sepang 2018 : Jorge Lorenzo vola a tempo di record - Marquez (7°) gran passo gara - Valentino Rossi Chiude ottavo : Nell’ultima giornata dei Test MotoGP a Sepang (Malesia) è stata la Ducati di Jorge Lorenzo a stabilire il miglior tempo in 1’58″830. Il maiorchino, con questa eccezionale prestazione, ha anche stampato il nuovo primato del tracciato migliorando la prestazione di Marc Marquez che, durante le prove invernali del 2015, fermò il cronometro a 1’58″867. Aiutato anche dalla nuova mescola portata dalla Michelin, infatti, ...

Chi è Lorenzo Riccardi? Biografia - età e vita privata del corteggiatore di Uomini e Donne : Chi è Lorenzo Riccardi? A Uomini e Donne è il corteggiatore più amato del momento, anche se è comunque uno di quelli che divide l'opinione pubblica: o lo si ama o lo si odia, e noi lo amiamo. Con la sua straripante simpatia ci fa divertire sempre e non c'è puntata del trono Classico in cui non ci si diverte grazie a lui, e ben venga tutto questo. Sperando riesca comunque a dare qualcosa che vada oltre la simpatia alle troniste, ovviamente. Vi ...

Chi è Lorenzo Daretti - il primo campione del mondo MotoGp eSport : Ha 18 anni, viene da Roma, e quest’anno ha la maturità. Si allena tanto, anche tre ore al giorno, come tutti i campioni di sport tradizionali. Solo che Lorenzo Daretti, campione del Mondo MotoGp eSport, il primo, è un campione digitale. Corre su Playstation, con due numeri: il 58, quello che lo sfortunato Simoncelli portava sulla sua moto. "E nel mio cuore e mai se ne andrà", ha detto in ...

Chi è Lorenzo Daretti - il primo campione del mondo MotoGp eSport : ... arricchendo il team di campioni possibilmente italiani, ma non solo - ha dichiarato Thomas De Gasperi co-founder di Mkers - a oggi vantiamo un campione europeo di Fifa ed un campione del mondo di ...

Chi è Lorenzo Fioramonti - l'economista nemico numero uno del Pil che si candida con M5s e sarà uno dei consiglieri economici di Di Maio : Lorenzo Fioramonti è una specie di nemico pubblico numero uno del Pil. Fa parte di quella schiera di economisti - sempre più folta - che contesta l'ossessione delle istituzioni economiche, e di conseguenza della politica, verso la crescita di questo indicatore, come se bastasse per misurare il grado di benessere di una nazione. Invece per Fioramonti e gli altri l'attenzione della politica dovrebbe spostarsi altrove, magari ...

U&D - arriva il trono classico : Lorenzo si diChiara - Emanuele lascia - Francesco viene eliminato : ROMA - Dopo la pausa per il weekend torna 'Uomini e donne' con le vicende del trono classico. Nell'esterna con Sara, Lorenzo le rivela che a breve uscirà con Nifular per dichiararsi, mentre lei si ...

Emanuele TrimarChi/ Uomini e donne - il guerriero lotta : nuovi scontri con Lorenzo : Emanuele Trimarchi torna a Uomini e donne e si dice pronto a combattere, stesse parole usate con Anna Munafò, il motto è valido per tutte le principesse? Nuove liti in studio con i rivali(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:55:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : il corteggiatore si diChiara per Nilufar - ma il web non condivide la scelta : Nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, LORENZO RICCARDI si è dichiarato per Nilufar Addati. Ma il web non condivide la sua scelta. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone masChile. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per volare al terzo turno : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan (SUI) [9] Hisense Arena non prima delle ...

LORENZO RICCARDI/ Video - nuovo scontro con Emanuele TrimarChi a Uomini e Donne : "Fai il fenomeno!" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, LORENZO RICCARDI sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:53:00 GMT)