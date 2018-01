CHE TEMPO CHE FA Ospiti 28 Gennaio 2018 e diretta | Gigi Buffon sull' addio alla Juventus

GIANLUIGI BUFFON/ I complimenti in diretta di Giorgio Napolitano ( CHE TEMPO che fa) : GIANLUIGI BUFFON compie oggi 40 anni e sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Ci si chiede se a fine stagione continuerà a giocare a calcio o si ritirerà(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:44:00 GMT)

L’Isola di Emma a CHE TEMPO che fa con la positività di Essere qui e la gioia di un album luminoso : Emma a Che tempo che fa porta L'Isola. L'artista salentina raggiunge Fabio Fazio a qualche giorno dal rilascio del suo ultimo disco, Essere qui, di cui porta tutti gli aspetti positivi. Il brano che interpreta su Rai1 rappresenta il primo estratto dal nuovo disco, che ha segnato il suo ritorno in radio dal 5 gennaio 2018. L' album ha invece visto la luce il 26 gennaio, presentato in una serie di instore che l'artista ha avviato dalla ...

EMMA MARRONE/ In 'Essere qui' - l'amore è protagonista ( CHE TEMPO che fa) : È appena uscito il nuovo album di EMMA MARRONE dal titolo “Essere qui” e i suoi fan potranno vederla questa sera ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 21:22:00 GMT)

LILIANA SEGRE/ L'incredulità per la nomina : "Sono quasi svenuta" ( CHE TEMPO che fa) : Video, LILIANA SEGRE racconterà a Fabio Fazio, all'interno del programma Che tempo che fa, com'era la sua vita quando venne deportata nei campi di concentramento.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 20:48:00 GMT)

CHE TEMPO che fa / Ospiti 28 Gennaio 2018 e diretta : Carlo Cracco e la luna di miele in Franciacorta : Che tempo che fa, Ospiti 28 Gennaio 2018 : la neo senatrice a vita Liliana Segre, Gigi Buffon, Carlo Cracco ed Emma Marrone nel salotto di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 20:25:00 GMT)

Bianca Guaccero / La protagonista del film “In punta di piedi” ospite di Fabio Fazio ( CHE TEMPO che fa) : Bianca Guaccero sarà ospite questa sera della punta ta di Che tempo che fa e sicuramente parlerà del film tv "In punta di piedi" che andrà in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:33:00 GMT)

Liliana Segre / Video : "Momenti cruciali in cui non sai dare quella risposta a quel perché" ( CHE TEMPO che fa) : Video , Liliana Segre racconterà a Fabio Fazio, all'interno del programma Che tempo che fa, com'era la sua vita quando venne deportata nei campi di concentramento.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 19:13:00 GMT)

Marcialonga a tempo di record : vincono CHE rnousov e Norgren : Il biatleta russo escluso dalle olimpiadi invernali di Pyeongchang del 9 febbraio per lo scandalo doping di Stato, Anton Shipulin oro in Coppa del Mondo, s'è piazzato a un dignitosissimo 79esimo ...

Carlo Cracco / Quando da ragazzo gli dissero : "Forse ti conviene cambiare mestiere" ( CHE TEMPO che fa) : I tanti fan di Carlo Cracco avranno occasione di rivedere in tv il noto chef durante la puntata di Che tempo che fa in onda stasera su Rai 1, dove sarà ospite(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 17:53:00 GMT)

CHE TEMPO che fa : gli ospiti di Stasera 28 gennaio 2018 : Buffon per i suoi 40 anni, l'attrice Bianca Guaccero, Lello Arena, lo chef Carlo Cracco ed Emma, saranno solo alcuni degli ospiti dell'appuntamento di oggi col programma di Fabio Fazio.

DIRETTA/ Pro Piacenza-Pistoiese (risultato live 0-0) : streaming video e tv : Primo tempo a reti bianCHE : DIRETTA Pro Piacenza-Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Match delicato per gli emiliani, orange più lanciati in classifica(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:09:00 GMT)