C' è posta per te | Laura perdona i tradimenti di Luca in puntata Ma ecco cosa è successo

La Blasi a "C'è posta per te" - l'ospite senza freni : "Sicura che non vuoi sta' sdraiata?" : "Che emozione, era tanto che non venivo qui", e il suo ritorno a "C'è posta per te" non è passato di certo inosservato. Bellissima in una tutina bianca con generoso décolleté, ieri...

C'è posta per te - poi l'incubo per tutta la famiglia : 'Le persone ora ci attaccano - la redazione ci ha messo in difficoltà' : Aveva raccontato la sua storia durante la prima puntata di C'è posta per Te, ma quello che è accaduto dopo a Francesco, il giovane di Tortorici, non poteva essere prevedibile. Il ragazzo che ha '...

Nainggolan e Florenzi a C'è posta per te : dono per Palmiro - papà che ha perso un figlio : Radja Nainggolan e Alessandro Florenzi sono stati ospiti a C'è Posta pe Te , chiamati da Danilo da Casalnuovo di Napoli. LEGGI ANCHE C'è Posta per te, poi l'incubo per tutta la famiglia: 'Le persone ...

C'è posta per te - poi l'incubo per tutta la famiglia : 'Le persone ora ci attaccano - la redazione ci ha messo in difficoltà' : Aveva raccontato la sua storia durante la prima puntata di C'è posta per Te, ma quello che è accaduto dopo a Francesco, il giovane di Tortorici, non poteva essere prevedibile. Il ragazzo che ha '...

C'è posta per Te - sorpresa di Ilary Blasi a Marco. E le battute hot si sprecano : Nella terza serata di C'è Posta per Te tra i vari ospiti c'è stata Ilary Blasi . Durante la trasmissione Maria De Filippi racconta la storia di Marco, un giovane divenuto capofamiglia dopo la morte ...

C'è posta per Te - la sorpresa di Ilary Blasi è hot : 'Sicura che non vuoi sdraiarti?' : Nella terza serata di C'è Posta per Te tra i vari ospiti c'è stata Ilary Blasi . Durante la trasmissione Maria De Filippi racconta la storia di Marco, un giovane divenuto capofamiglia dopo la morte ...

Eleonora a C’è posta per te - il messaggio dopo la puntata : “Non ci è stata data l’opportunità di dire tutto” : C’è posta per te, la figlia che ha chiuso la busta ai genitori: Eleonora ha scritto un lungo messaggio su Facebook Ha fatto scalpore a C’è posta per te la storia di Eleonora, una ragazza che insieme al marito Cristian ha chiuso la busta ai genitori e alla sorella. Nonostante le insistenze di Maria De […] L'articolo Eleonora a C’è posta per te, il messaggio dopo la puntata: “Non ci è stata data l’opportunità di ...

Eleonora - C'è posta per te/ Video - rinnega la famiglia e Maria si arrabbia : ecco cosa è successo dopo : Eleonora, Video C'è posta per te: rinnega la famiglia e fa infuriare Maria De Filippi. “Non sono assassini!”, sbotta la conduttrice alla ragazza che chiude la busta(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:51:00 GMT)

C'è posta per Te - sorpesa di Ilary Blasi a Marco. Le battute hot : 'Sicura che non vuoi sdraiarti?' : Nella terza serata di C'è Posta per Te tra i vari ospiti c'è stata Ilary Blasi . Durante la trasmissione Maria De Filippi racconta la storia di Marco, un giovane divenuto capofamiglia dopo la morte ...

Ascolti TV | Sabato 27 gennaio 2018. C’è posta per Te 28.59% - Il Labirinto del Silenzio 12.34% : C'è Posta Per Te: Ilary Blasi e Maria De Filippi Su Rai1 il film Il Labirinto del Silenzio ha conquistato 2.791.000 spettatori pari al 12.34% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle 21.26 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 5.594.000 spettatori pari al 28.59% di share (qui le info sul nuovo programma di Maria De Filippi). La Buonanotte di C’è Posta Per Te (durata 2 minuti e 48 secondi) ha raggiunto ...

Ascolti TV | Sabato 27 gennaio 2018. C’E’ posta per Te 28.59% - Il Labirinto del Silenzio 12.34% : C'è Posta Per Te: Ilary Blasi e Maria De Filippi Su Rai1 il film Il Labirinto del Silenzio ha conquistato 2.791.000 spettatori pari al 12.34% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle 21.26 alle 0.38 – ha raccolto davanti al video 5.594.000 spettatori pari al 28.59% di share (qui le info sul nuovo programma di Maria De Filippi). La Buonanotte di C’è Posta Per Te (durata 2 minuti e 48 secondi) ha raggiunto ...

Ascolti : C’è posta per te a 5 - 6 milioni (28 - 59%) - i numeri di Amici 17 e Verissimo : Ascolti tv di sabato 27 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di sabato 27 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la terza puntata di C’è posta per te, in onda su Canale 5 con Maria De Filippi: 5.594.000 spettatori (28,59% di share). […] L'articolo Ascolti: C’è posta per te a 5,6 milioni (28,59%), i numeri di Amici 17 e Verissimo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 27 gennaio 2018. C’E’ posta per Te al 28.59% : C'è Posta Per Te: Ilary Blasi e Maria De Filippi Su Rai1 il film Il Labirinto del Silenzio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.594.000 spettatori pari al 28.59% di share (qui le info sul nuovo programma di Maria De Filippi). Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share mentre Bull ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 L’Era ...

C’è posta per te : Laura e Luca si sono lasciati dopo la puntata? Gli sviluppi : C’è posta per te: Laura e Luca si sono lasciati? Ecco cosa è successo dopo la puntata Le storie raccontate da Maria De Filippi a C’è posta per te hanno tenuto attaccati alla TV milioni di italiani anche questo sabato sera. Sui social, inoltre, molti sono i spettatori che si divertono a commentare la puntata durante […] L'articolo C’è posta per te: Laura e Luca si sono lasciati dopo la puntata? Gli sviluppi proviene da ...