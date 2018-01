Cdm sci | Vhlova vince slalom Lenzerheide

Sci - Cdm Feuz vince a Garmisch - Paris è secondo : GIGANTE LENZERHEIDE, BRIGNONE CERCA PODIO - Federica Brignone è terza dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Lenzerheide. L'azzurra è scesa in 1'06''58, al comando c'è la ...

Diretta / Discesa Garmisch : vince Beat Feuz - Paris secondo e bravo Buzzi! Risultato (Cdm sci) : Diretta Discesa libera Garmisch streaming video e tv, Risultato della gara di Coppa del Mondo di sci: vince Beat Feuz, secondo posto per Dominik Paris(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:33:00 GMT)

Sci - Cdm : Worley guida gigante Lenzerheide - Brignone terza

Cdm sciabola : 11 azzurre in gara in Usa : Al via a Baltimora, negli Stati Uniti, la prima tappa del circuito di coppa del mondo di sciabola femminile. Saranno 168 le atlete in gara, ci sono anche undici azzurre. Si tratta di Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Martina Criscio, per le quali l'esordio è ...

Sci : Cdm - a Schladming vince Hirscher : Schladming (AUSTRIA), 23 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher in 1.43.56 ha into anche lo slalom speciale notturno di Schladming, the Night Race. E' il suo 54/o successo con cui eguaglia il record del ...

Sci - Cdm : altro podio per l'Italia - Schnarf seconda a Cortina in SuperG : Cortina D'AMPEZZO - Ancora un podio per l'Italia dello sci. Lo ha centrato, nel SuperG di Cortina, l'altoatesina Johanan Schnarf. La 33enne di Bressanone, diventata signora Berger nella scorsa estate, ...

Sci - Cdm : a Cortina libera a Sofia Goggia : 11.31 L'azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1'36"45 anche la discesa di CdM a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey Vonn, in 1.36.92 e Mikaela Shiffrin in 1'37"29. Per Goggia è il secondo successo stagionale ed il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale. Per lei c'è, dopo 4 delle 8 gare,anche il primato ...

Sci - Cdm Goggia show sul podio tutto italiano 'Giornata pazzesca' : Storica tripletta per lo sci femminile azzurro con tre italiane sul podio della discesa libera di Bad Kleinkirchheim, in Austria. Sofia Goggia ha trionfato davanti a Federica Brignone (ancora sul ...

Discesa Bad Kleinkirchheim : Goggia-Brignone-Fanchini - tripletta azzurra! Risultato finale (Cdm sci) : Diretta Discesa libera Bad Kleinkirchheim: Risultato. La Coppa del Mondo di sci, astorica tripletta: vince Sofia Goggia davanti a Brignone e Fanchini.

Sci - Cdm donne : tripletta storica nella libera di Bad Kleinkirchheim. Vince Goggia davanti a Brignone e Fanchini : Per la Goggia si tratta della terza vittoria in coppa del mondo dopo le due dello scorso anno in Corea (libera e superG). In questa stagione la 25enne di Bergamo era salita tre volte sul podio: ...

