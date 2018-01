Catalogna | la Corte costituzionale sospende l’investitura di Puigdemont

Catalogna - corte suprema spagnola ha ritirato il mandato d’arresto per l’ex presidente Carles Puigdemont : mandato d’arresto ritirato. In concomitanza con l’inizio della campagna elettorale per il voto del 21 dicembre, buona notizia per l’ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont e per i suoi quattro ministri che si trovano con lui in Belgio. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Pais, infatti, il giudice Pablo Llarena del Tribunale Supremo spagnolo ha deciso di ritirato il mandato d’arresto nei confronti dei cinque. La ...