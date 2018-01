Carnevale Venezia 2018 | al via la kermesse | le immagini della Festa Veneziana sull' Acqua

Troppi turisti per il Carnevale : Venezia pensa al “numero chiuso” in centro storico : Alla festa sull’acqua sono rimasti fuori in 20 mila, con code nelle calli e calca al punto che solo 11 mila visitatori hanno potuto assistere allo show

Carnevale di Venezia 2018 - una pantegana gigante alla sfilata sull'acqua : Il Carnevale di Venezia 2018 apre i battenti con la tradizionale Festa sull'acqua in Rio di Cannaregio, che per l'occasione si trasforma in un gigantesco palcoscenico a cielo aperto con uno show che, ...

Le ricette della domenica : come si fanno le frittelle di Carnevale dalla laguna di Venezia : Ci siamo: il 27 gennaio in laguna, nel cuore di Venezia, ha avuto ufficialmente inizio il Carnevale, che si aprirà con una scenografica cerimonia su acqua a Rio di Cannaregio, uno dei canali più importanti della città, e proseguirà con feste ed eventi a tema fino al 13 febbraio.LEGGI ANCHECosa mangeremo nel 2018? I food trend virano verso la salute Oltre all’usanza di vestirsi in costume e indossare la maschera (le maschere Veneziane sono ...

“Stupore - tecnica - acrobaticità e magia” : Carnevale di Venezia al via [GALLERY] : 1/10 LaPresse/AFP ...

Tra Casanova e Sade - ecco il Carnevale dell'Hotel Metropole di Venezia : Un occhio a Giacomo Casanova , un altro al marchese de Sade , senza dimenticare il 'Don Giovanni' di Mozart e la torrida trasposizione cinematografica di 'Doppio Sogno' di Schnitzler in 'Eyes Wide ...

Venezia : per il Carnevale 2018 Protezione Civile in campo : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Saranno circa 50 i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile e delle Associazioni in rapporto di collaborazione presenti in attività sia sabato 27 che domenica 28 gennaio in occasione della “Festa Veneziana sull'acqua” in Rio di Cannaregio. Cento operatori in

Venezia : per Carnevale sensi unici in centro storico : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Il comandante generale della Polizia municipale, Marco Agostini, ha emanato oggi un'ordinanza che regolamenta la circolazione pedonale nel centro storico di Venezia dal 27 gennaio fino a martedì 13 febbraio, in occasione del Carnevale 2018. In caso di notevole afflusso

Venezia : il Carnevale 2018 sarà nel segno del 'gioco' (6) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra i poli del divertimento dedicato ai più giovani, l’Arsenale Carnival Experience 2018 con 5 serate di dj set, dal 9 al 13 febbraio, a cura di Molocinque in collaborazione con Vela. Ad affiancare gli spettacoli di piazza, un nutrito programma di eventi culturali curato

Venezia : il Carnevale 2018 sarà nel segno del 'gioco' (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Venerdì 9 febbraio si terranno due repliche (ore 14.30 e 17.00) della rievocazione storica, in piazza san Marco, delle lotte tra le fazioni di due diversi sestieri della città, 'nicolotti' (Dorsoduro) e 'castellani' (Castello). Protagonista del Volo dell’Aquila in program

Venezia : il Carnevale 2018 sarà nel segno del 'gioco' (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Domenica 28 gennaio sarà la volta del corteo acqueo mascherato delle Associazioni Remiere che sfilerà, da Punta della Dogana al rio di Cannaregio, preceduto quest’anno, alle ore 10.30, da una Regata Sprint delle Colombine. Curata dall’Associazione Regatanti Venezia, per l

Venezia : il Carnevale 2018 sarà nel segno del 'gioco' (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - All’insegna di un’atmosfera gotica, dal 3 al 14 febbraio Ca’ Vendramin Calergi, maestoso palazzo sul Canal Grande, sede del Casinò, ospita la cena ufficiale e ballo del Carnevale di Venezia 2018 “JACK HILL and Mrs. HIGH”. Le emozionanti performance artistiche di Nuart, l’

Venezia : il Carnevale 2018 sarà nel segno del 'gioco' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il Carnevale di quest’anno – spiega Marco Maccapani - vuole essere un omaggio ad una forma di spettacolo antico - il circo - fatta di stupore, tecnica, acrobaticità e magia dove si mescolano ambiti e ruoli, abilità e fantasia, in un mix sorprendente che regala emozioni s

Venezia : il Carnevale 2018 sarà nel segno del 'gioco' : Venezia, 25 gen. (AdnKronos) - Carnevale di Venezia, lo spettacolo prende il via. E che spettacolo. Il circo, i giochi, le scenografie del film “La Strada” di Fellini, Venezia, Mestre, le città della cintura metropolitana, l’acqua, le tradizioni, i costumi, il cibo, le maschere, i dolci, coriandoli

Carnevale 2018 Venezia - feste e date : è tutto pronto per una kermesse nel segno del 'gioco' : ... che propone sabato 3 e domenica 4 febbraio e poi dall'8 al 13 febbraio, un ricco programma di intrattenimento per un pubblico di tutte le età, tra artisti di strada, musica, giochi e spettacoli per ...