Cardamomo | proprietà e impieghi

Il Cardamomo : proprietà e benefici di questa spezia : Il cardamomo indica un’insieme di spezie ricavate da piante tropicali appartenenti alla famiglia delle Zingiberaceae. E’ utilizzato per la cura di mal di denti, raffreddore e per problemi di digestione. Ha un sapore leggermente piccante e fruttato ed è molto utilizzato per aromatizzare diversi piatti. Molto utilizzato nella cucina indiana e asiatica, stimato soprattutto grazie alle sue molteplici proprietà salutistiche. Oggi viene ...