Calciomercato Lecce - martedì firma il trequartista : ecco le due mosse di Meluso : Il Lecce è pronto agli ultimi due affari di Calciomercato. A meno di clamorose sorprese, ci sarà un colpo in entrata e una cessione. Ma andiamo per gradi: il Lecce nell'ultima settimana ha ufficializzato l'acquisto di Andrea Saraniti, il quale nella prima stagione ha giocato con la maglia della Virtus Francavilla, realizzando nove reti e arrivando al primo gradino della classifica marcatori della serie C. Il Lecce punta a trovare adesso il tanto ...

Calciomercato Lecce - rinforzo per l’attacco : che mossa : Calciomercato Lecce, rinforzo per l’attacco – “L’US Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Saraniti dalla Virtus Francavilla Calcio. L’attaccante siciliano (classe ’88) in questa stagione ha collezionato 20 presenze in campionato realizzando 9 reti”. Questo il comunicato del club, il Lecce è in piena lotta per la promozione nel ...

Calciomercato Serie C - il Lecce vicino all'affare peggiore : spaccare la piazza : La gara con il Catania è ormai il passato ed ora si pensa al Calciomercato. Il Lecce di Liverani è pronto ad investire acquistando certamente un trequartista che serve tantissimo alla manovra di gioco del mister e non solo: resta probabile anche che arrivi qualche altra pedina (un attaccante di grande stazza?). Calciomercato, il trequartista del Lecce sarà Strambelli? La piazza non lo vuole Tutte le indicazioni portano in questa direzione: il ...

Calciomercato Lecce - il trequartista può arrivare dalla serie A : offerta fatta Video : E' un periodo importante per il #Lecce che, oltre ad essere primo in campionato, a più 4 dal Catania, è riuscito anche a passare il turno nella Coppa Italia di #serie C, battendo con un secco 3-0 il Matera [Video]. Risultato rotondo reso ancora più importante dal fatto che mister Liverani, nel match disputato domenica pomeriggio al Via del mare, aveva schierato una formazione molto giovane, dando spazio a coloro che hanno avuto poche occasioni ...

Sorpresa Lecce : decisione di Calciomercato imprevedibile Video : Il #Lecce è attivissimo nel #calciomercato invernale, anche se ancora non sono stati conclusi degli affari ufficialmente l'unico riguarda il giovanissimo Foscarini, ceduto con la formula del prestito al Rieti. Il direttore sportivo Mauro Meluso è molto attivo e ha avuto dei contatti nelle scorse ore con altri direttori sportivi, manager e calciatori. L'obiettivo principale del Lecce resta quello del trequartista, mentre non partira' nessuno, ...

Calciomercato Lecce - scatto per la trequarti : importante rinforzo in arrivo : Calciomercato Lecce – Il Lecce è in lotta per la promozione diretta nel campionato di Serie B, la squadra di Liverani guida la classifica del torneo di Serie C. L’intenzione del club è quella di rinforzare la rosa, importante mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ vicinissimo l’arrivo di Chiaretti, italo-brasiliano del Cittadella. Il calciatore è diventato nelle ultime ore la prima ...

