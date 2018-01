Calciomercato Juventus | sorprendente offerta al Manchester United

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - Juventus pensa a Carrasco - Pastore strizza l’occhio all’Inter : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - Marotta scatenato : sondaggio per Carrasco - è l’alternativa a Politano : Calciomercato Juventus – Le condizioni di Juan Cuadrado non lasciano tranquilla la Juventus. Il colombiano martedì si sottoporrà ad una visita specialistica in Germania per valutare se effettuare l’operazione o se procedere con il recupero. L’ex Chelsea rischia un lungo stop e per questo il club bianconero si sta guardando intorno per cercare di mettere a disposizione di Allegri un nuovo esterno offensivo entro il 31 gennaio. ...

Calciomercato Juventus - blitz di Marotta per Darmian : il terzino può arrivare subito - i dettagli : Calciomercato Juventus – Questa sera la Juventus sarà impegnata a Verona contro il Chievo nel secondo anticipo della 22^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno l’occasione di superare, almeno per una notte, il Napoli in classifica prendendosi la vetta. Allegri dovrà ancora fare a meno di Marchisio e Cuadrado, mentre Buffon torna in panchina. In chiave mercato importanti novità nelle ultime ore. Nella prima parte di gennaio la ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : 'Alex Sandro vuole il Psg' : PARIGI (Francia) - Alex Sandro potrebbe lasciare la Juventus nella prossima finestra di mercato. L'interesse del Psg è ormai noto ma a dare un'ulteriore prova di un suo trasferimento in Francia è 'Le ...

Calciomercato Napoli : la Juventus è davvero interessata a Politano? I partenopei sospettano un bluff : Notizie sul tema Pellegri beffa la Juventus e va al Monaco: ecco i motivi del rifiuto LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Allegri precisa: 'Sto bene alla ...

Politano - Napoli o Juventus?/ Calciomercato - l’esterno d’attacco vuole i partenopei : Politano, Napoli o Juventus? Calciomercato, disturbo bianconero per l’esterno neroverde. Vi sarebbe anche la Vecchia Signora sulle tracce dell’attaccante del Sassuolo(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Calciomercato Juventus - clamoroso inserimento per Politano : furia Napoli - tutti i dettagli : clamoroso inserimento della Juventus nella corsa a Politano, scintille di mercato con il Napoli: pronto l'assalto all'esterno del Sassuolo LaPresse/Alessandro Fiocchi Un colpo di scena clamoroso, dopo ...

Calciomercato Juventus - scambio con il Barcellona? Video : La #Juventus deve prestare attenzione alle voci di #Calciomercato che provengono dalla Spagna; stando ai media iberici, infatti, Miralem Pjanic è finito nel mirino del Real Madrid di Florentino Perez. Il club spagnolo potrebbe cedere Toni Kroos nella prossima sessione di Calciomercato estivo e la dirigenza madrilena avrebbe trovato in Pjanic il sostituto del centrocampista tedesco. Kroos è cercato dal Manchester City di Joseph Guardiola e, vista ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Pellegri si allontana dai bianconeri? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra campione d’Italia prova a stringere per il baby bomber del Genoa, Pellegri.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:34:00 GMT)