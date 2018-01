Calcio | Gattuso alla D' Amico | ' bacia Gigi con lingua per me'

Calciomercato Milan/ News - Gattuso come Conte : la società pensa alla conferma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la società meneghina starebbe pensando di confermare Gennaro Gattuso, fino a poco fa solo un traghettatore(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso glissa sul suo futuro : non ci penso ora (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. Gattuso glissa sul suo futuro in rossonero: spero di rimanere qui ma in realtà...".(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:46:00 GMT)

CalcioMERCATO MILAN/ News - sirene cinesi per i big di Gattuso - ma la dirigenza... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero. sirene cinesi per Kalinic, Andre Silva e Biglia ma la dirigenza li ritiene sempre incedibili.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:36:00 GMT)

Calciomercato Milan - l’annuncio di Gattuso : tifosi delusi : Successo del Milan sul campo del Cagliari, continua la rincorsa alle zone importanti della classifica, interessanti dichiarazioni da parte del tecnico Gattuso su “Radio Anch’io Lo Sport”: “dobbiamo andare avanti così, stiamo crescendo a livello mentale e fisico, ma dobbiamo continuare a lavorare. Devo dire grazie ai ragazzi, sono molto disponibili e hanno grande voglia. I meriti sono tutti loro”. Su Kessie: “E’ un ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : alla società ho chiesto di non fare acquisti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gennaro Ivan Gattuso rivela le sue strategie dopo la vittoria contro il Cagliari avvenuta in rimonta con due gol di Kessie.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:49:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : "Non serve cambiare - Andrè Silva..." (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'ex rossonero Luca Antonini parla del rendimento dei nuovi arrivati Biglia ed Andrè Silva.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:06:00 GMT)

Calciomercato Milan - sorprendente nome per sostituire Gattuso Video : Il #Milan ha certamente deluso in questa prima parte di stagione; nonostante la dirigenza rossonera abbia speso più di duecento milioni di euro per costruire una squadra competitiva, i nuovi acquisti non hanno reso come ci si aspettava. Bonucci, per esempio, è la brutta copia del giocatore ammirato alla Juventus. Anche Kessié non sta rispettando le aspettative; per non parlare di giocatori come André Silva e Kalinic, che hanno segnato davvero ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso blinda Locatelli (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: il tecnico rossonero blocca Manuel Locatelli e respinge l'assalto del Genoa di Davide Ballardini.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:12:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : nessun acquisto a gennaio? Vi spiego… (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il tecnico Gennaro Gattuso, ha parlato stamane in un’intervista, soffermandosi anche sul mercato in corso(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:36:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso blinda Locatelli e propone Zanellato al Grifone (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino dice no al Genoa, che continua a inseguire il giovane centrocampista Locatelli(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - anche Sarri per il post-Gattuso (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, potrebbe non rinnovare, e il club meneghino non lo perde di vista(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:48:00 GMT)

Calciomercato Milan : Gasperini è il nome caldo per il dopo-Gattuso! : Dopo Conte e Mancini, nelle ultime ore sta prendendo quota il nome Gasperini per la panchina rossonera. Gennaro Gattuso oggi compie 40 anni, ma di certo le voci che circolano nelle ultime ore sul suo futuro non saranno di certo il regalo tanto atteso. Il 27 novembre subentrò a Vincenzo Montella sulla panchina del Milan in veste di traghettatore, con l’obbiettivo di starci il più a lungo possibile. Fino ad oggi, però, Gattuso ha ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : sogno di restare qui - ma non voglio essere un peso (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il tecnico del Diavolo, Rino Gattuso, parla della sua esperienza a Milanello e del suo futuro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:32:00 GMT)

Gattuso/ “Milan - pensa a vincere - non alle valigie per la sosta. Calciomercato? Non arriverà nessuno” : Gattuso: “Milan, pensa a vincere, non alle valigie per la sosta. Calciomercato? Non arriverà nessuno”. Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match con il Crotone(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:29:00 GMT)