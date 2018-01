Cacciatore | manette alla Mou Poi le scuse | Ho commesso un enorme errore

Chievo : Cacciatore chiede scusa per il gesto delle manette "Un enorme errore" : Il difensore fa mea culpa con un post su Instagram: "Il mio è stato uno sfogo impulsivo e come giusto l'ho pagato caro"

Manette Cacciatore - parla il difensore : ecco il post pubblicato su Instagram : Manette Cacciatore – Chievo-Juventus verrà ricordata soprattutto per il gesto delle Manette mostrato da Cacciatore nella ripresa che gli è costato l’espulsione diretta. Un gesto alla Mourinho per il quale il giocatore sembra essersi pentito. Il difensore clivense infatti ha voluto scrivere un post di scuse su Instagram: “Chiedo scusa pubblicamente per il gesto fatto è stato un enorme errore… chiedo scusa ai miei compagni ...

Manette Cacciatore - un gesto che rimanda a Calciopoli : la conferma dal labiale shock del difensore! [VIDEO] : Manette Cacciatore – Chievo-Juventus è terminata con la vittoria dei bianconeri, a segno Khedira e Higuain. La partita del ‘Bentegodi’ però verrà ricordata soprattutto per il gesto delle Manette di Cacciatore. Il difensore invitato ad uscire dal campo da Maresca essendo stato soccorso dallo staff medico dei gialloblù ha protestato platealmente come fece Mourinho ai tempi dell’Inter. Un gesto forte che va oltre la rabbia ...

