Buffon - ancora calcio nel mio futuro : "Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su ...

Juve - Buffon : "Futuro? Con Agnelli faremo la scelta migliore" : Lo sport aiuta a non prendere una via sbagliata", ha aggiunto il portiere, che poi ha ringraziato tutti per gli auguri ricevuti, a partire da Pirlo, passando per Eros Ramazzotti, fino ad arrivare a ...

Buffon parla del futuro e non ‘cita’ Allegri : forse perchè dalla prossima stagione non sarà l’allenatore della Juventus? : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Chievo, l’obiettivo almeno momentaneamente è quello di sorpassare il Napoli e volare al primo posto della classifica. Nel frattempo hanno fatto un pò di scalpore le dichiarazioni del portiere Buffon: “incontrerò presto il presidente Andrea Agnelli e ne parleremo. Voglio il bene della squadra, capire che tipo di vestito posso indossare, se la Juventus pensa che io possa essere ...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Qui sto bene. Buffon non sarà titolare col Chievo' : La vittoria contro il Genoa ha consentito alla Juventus di rimanere in scia rispetto al Napoli primo in classifica, adesso i bianconeri sono attesi dal test Chievo Verona. In vista della semifinale d'...

Clamorose novità sul futuro di Buffon : l’annuncio del portiere bianconero! : Gianluigi Buffon si appresta a fare il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per più di un mese. Il portiere bianconero dovrebbe partire titolare nella trasferta di Verona contro il Chievo. Proprio domani il numero uno della Juventus compirà 40 anni e in un’intervista a ‘Repubblica’ ha aperto alla possibilità di continuare a giocare anche la prossima stagione: “Incontrerò presto ...

Juve - Buffon verso il rientro. Il futuro... : ... che saranno sempre a sua disposizione nel caso decidesse di intraprendere sì una seconda vita da dirigente ma restando nel mondo Juve, il suo mondo. C'è tempo in ogni caso. Intanto nei prossimi ...

Buffon chiama Donnarumma alla Juventus : 'Se viene qui non sbaglia'. E sul futuro : 'Parlerò con Agnelli...' : Gigi Buffon si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, affrontando svariati argomenti a partire dall'imminente (forse...) ritiro: "Sono felicissimo perché sono arrivato ad una tappa ...

A tutto Buffon : chiama Donnarumma alla Juve - parla del futuro e spiega l’addio del “dispiaciuto” Bonucci : Gianluigi Buffon sta cercando di riprendersi da un infortunio che lo ha tenut fuori nelle ultime uscite della Juventus. Intanto il portierone bianconero ha dimostrato ancora una volta di non essere mai banale quando rilascia un’intervista. Interessanti le dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’, a cominciare da un punto sul suo futuro: “Siccome non sono l’ultimo arrivato e so che posso essere ingombrante, preferisco ...

Calciomercato Juventus - Buffon tra futuro e arrivo Donnarumma : ... e non solo, nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport': futuro - 'Se ho ancora voglia di giocare? Nessun calciatore vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono ...

Buffon torna a parlare del futuro : importanti rivelazioni! E sul Mondiale… : Gianluigi Buffon, intervistato dai microfoni di Der Spiegel in Germania, è tornato a parlare del suo futuro e della mancata qualificazione ai Mondiali: “Mi sento come un soldato al servizio della mia squadra e del mio Paese. Molto probabilmente smetterò, ma sarò sempre a disposizione della Juventus e della Nazionale. Un uomo di quasi 40 anni ha il dovere di dare spazio agli altri. So meglio di tutti che potrei ostacolare la crescita di ...