Buffon folgorato da N' Kono | ancora calcio nel mio futuro - InfoOggi it

: LIVE TJ - BUFFON a Che tempo che fa: "Giocavo a centrocampo, poi rimasi folgorato… - juventusfcIT : LIVE TJ - BUFFON a Che tempo che fa: "Giocavo a centrocampo, poi rimasi folgorato… - infooggi : #Buffon "folgorato da #NKono, ancora #calcio nel mio #futuro" - #InfoOggi #Info #oggi - pavanmassimo : #juventus LIVE TJ - BUFFON a Che tempo che fa: "Giocavo a centrocampo, poi rimasi folgorato da N'Kono"… -

Leggi la notizia su infooggi

(Di domenica 28 gennaio 2018) 'Di sicuro nelmi vedo con un ruolo nel mondo del, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su ...