Buffon | ancora calcio nel mio futuro

Buffon "folgorato da N'Kono - ancora calcio nel mio futuro" - InfoOggi.it : 'Di sicuro nel futuro mi vedo con un ruolo nel mondo del calcio, che è stato la mia vita. Da dirigente o come ruolo tecnico? Non lo so. Quando smetterò mi prenderò sei mesi per pensare e decidere su ...

Buffon compie 40 anni / il capitano della Juventus : Gigi convocato per Verona - ma giocherà ancora Szczesny? : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:41:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Chievo Juventus : diretta tv - orario - notizie live. Buffon ancora in panchina (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Chievo Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al Bentefodi nella 22^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:53:00 GMT)

Buffon : "Ancora Juve o ritiro" : Ci incontreremo e valuteremo tutto insieme serenamente, perché alla fine le forzature non mi sono mai piaciute", aggiunge Buffon ai microfoni di Sky Sport.

Buffon : 'Ancora un altro anno' : Prenditi un anno sabbatico, mi ha detto Marcello, guarda il mondo del calcio dall'esterno e con un po' di distacco, cerca di capire che cosa ti interessa veramente. Ripeto: non cerco un porto sicuro, ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus : vorrei giocare ancora : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:37:00 GMT)

Buffon : 'Vorrei giocare ancora - ma solo alla Juventus se vuole. Poi mi vedo ct' : Prenditi un anno sabbatico, mi ha detto Marcello, guarda il mondo del calcio dall'esterno e con un po' di distacco, cerca di capire che cosa ti interessa veramente. Glielo ripeto: non cerco un porto ...

Juve - Buffon ancora out contro il Genoa : Gigi Buffon tornerà ad allenarsi in gruppo ma non è ancora pronto per scendere in campo. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti , il numero uno bianconero non sarà della partita lunedì sera contro il Genoa. Lo staff tecnico e medico bianconero pensano ad un rientro graduale, sia in allenamento che sul rettangolo ...

Perin : 'Mercato? Vediamo a giugno. Buffon è ancora il più forte - può continuare. Donnarumma...' : Siamo una delle migliori scuole al mondo. Ci siamo ripresi un ruolo che ci compete. Buffon? Perchè dovrebbe smettere di giocare? E' ancora il più forte. Se vuole può restare tra i pali ancora per ...

Juventus : Buffon e Cuadrado ancora out - mentre Marchisio e Howedes… : Non è un gennaio facile per la Juventus, che è alle prese con tantissimi infortuni che prevederanno altrettanti più o meno celeri tempi di recupero differenti. Analizziamo la situazione dell’infermeria bianconera a cominciare dal capitano Gianluigi Buffon. Il portiere della Nazionale, infatti, è ancora alle prese con una ferita al polpaccio che sembrava apparentemente di poco conto: invece è iniziato il calvario. Dapprima un ...

Buffon e Cuadrado da valutare : i loro rientri non hanno ancora una data : Il portiere di Carrara, campione del mondo nel 2006, è fuori addirittura dallo scorso 5 dicembre, data in cui saltò l'impegno di Champions League contro l'Olympiakos per i postumi di un infortunio ...

Buffon ancora fuori : prove di futuro? : Buffon ancora fuori: prove di futuro? Buffon ancora fuori: prove di futuro? Continua a leggere L'articolo Buffon ancora fuori: prove di futuro? sembra essere il primo su NewsGo.

Juventus-Torino - ecco i convocati da Allegri : Pjanic c'è - ancora fuori Buffon : TORINO - La Juventus recupera Miralem Pjanic per il derby di Coppa Italia. ancora fuori Buffon e Cuadrado. Alla vigilia del match all'Allianz Stadium, Allegri convoca 22 giocatori. ecco la lista ...

Juventus - parla Szczesny : la scelta bianconera ed il ritiro di Buffon ancora in dubbio : “Vivo una stagione strana, non mi era mai capitato di partire sapendo di non essere titolare. Ho fatto una scelta per il futuro, e se prima mi sembrava giusta oggi ne sono convinto. Si trattava di accettare l’idea di una novita’”. In un’intervista a ‘La Repubblica’, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, spiega le sue sensazioni alla sua prima stagione in maglia bianconera. “Se mi sento ...