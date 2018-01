Bossi | Salvini obbedisce a Berlusconi | un seggio blindato per il ' senatùr'

Lega - Salvini : 'Bossi candidato? Le liste non sono ancora chiuse...' : Matteo Salvini smentisce il ritorno di Umberto Bossi a palazzo Madama. 'Le liste le devo ancora fare. Non le ho ancora chiuse'. Così il segretario leghista ha risposto a chi gli chiedeva appunto se il ...

Matteo Salvini può perdere la guida della Lega : il ricorso - al suo posto può tornare Umberto Bossi : La decisione sul futuro di Matteo Salvini come segretario della Lega arriverà entro lunedì. Il giudice della prima sezione civile di Milano, Nicola Di Plotti , si è riservato sul ricorso d'urgenza ...

Lega Nord - è fondato il ricorso contro la vittoria di Salvini alle primarie. Lunedì Bossi potrebbe tornare segretario : Umberto Bossi Lunedì potrebbe svegliarsi segretario della Lega Nord. Grazie a un ricorso che mette in dubbio la legittimità della nomina di Matteo Salvini e che è stato discusso e ritenuto fondato stamani dal giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Nicola Di Plotti. La pronuncia arriverà a stretto giro: è stata annunciata entro Lunedì mattina. Il ricorso chiede la sospensione in via cautelativa della “nomina di Matteo Salvini ...

La candidatura di Bossi e quelle parole di Berlusconi a Salvini : Umberto una risorsa : Gli anni ruggenti sono ormai un ricordo, ma la politica è un fuoco inestinguibile. "Io sono innamorato della politica", dice infatti Maroni, che nonostante abbia annunciato di voler cambiare vita ha ...

Con Bongiorno Salvini tenta l'ingresso nel 'salotto buono' : il nervosismo di Maroni (e Bossi) - gelo di Forza Italia : Di Matteo Salvini una volta aveva addirittura "paura". Ma ora che è candidata di spicco della Lega, Giulia Bongiorno dice che non bisogna fermarsi al "linguaggio colorito" del leader leghista. "Ha le idee chiare", dice l'ex deputata finiana al Corriere tv. Ex avvocato di Giulio Andreotti, ma anche di Bruno Contrada, di Francesco Totti, Gianna Nannini e anche Raffaele Sollecito, punta di attacco finiana contro Berlusconi alla fine del suo ...

Lega - Maroni all’attacco di Salvini e Bongiorno : “Io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo combattuti” : Tra un post di auguri alla compianta Janis Joplin e l’auspicio che anche il Palazzo Reale di Monza diventi patrimonio Unesco Roberto Maroni, autoesclusosi da una nuova candidatura alla guida della Lombardia per motivi ancora oscuri, storce il naso contro le decisioni del suo segretario Matteo Salvini. Con cui nei gironi scorsi, dopo il suo addio al Pirellone, ha avuto uno scambio furibondo. In un post su Facebook critica la scelta del ...

Tutti gli errori politici di Maroni Salvini-Silvio furiosi (a dir poco) Per Bobo declino e oblio - come Bossi : Un clamoroso errore politico. Un autogol storico. Così in Via Bellerio e ad Arcore definiscono la decisione di Roberto Maroni di non ricandidarsi alla guida della Regione Lombardia. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi hanno chiuso categoricamente ad ogni ipotesi di un ruolo politico nazionale per il Governatore uscente Segui su affaritaliani.it

Lega. Salvini scarica Bossi : non sarà candidato : Per Umberto Bossi non si apriranno le porte del Senato nella prossima primavera, almeno che non sia Silvio Berlusconi a candidarlo con Forza Italia. Il fondatore del Carroccio rischia di essere messo all’angolo dal partito che lui stesso ha fondato.…Continua a leggere →