Boschi | candidature dalle Dolomiti all' Etna

Elezioni 2018 - candidature Pd. Casini a Bologna - Boschi a Bolzano : Roma, 24 gennaio 2018 - Prima il caso Casini . Poi il caso Boschi . In mezzo, il caso territori in rivolta . Ieri, per Matteo Renzi , è stata una giornata pesante. Asserragliato al Nazareno con i suoi ...