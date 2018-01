Bologna | Verdi scortato dopo l’arrivo a Napoli | il calciatore ‘incredulo’

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Bologna : occhi su Verdi. Quote - le ultime novità live (Serie A 22^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Bologna: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo al San Paolo. La capolista del campionato cerca altri punti chiave per lo scudetto(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:12:00 GMT)

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : la capolista ospita al San Paolo i felsinei. Come verrà accolto Verdi dopo il grande rifiuto? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...

Bologna - pessima accoglienza per Verdi a Napoli? Donadoni manda un messaggio ai tifosi partenopei : “Il loro pubblico è dispiaciuto quando un loro beniamino va a giocare da un’altra parte: e allora dovrebbero capire che un nostro giocatore possa desiderare di restare qui. Serve equilibrio”. Ha esordito così oggi Donadoni in conferenza stampa, parlando di Verdi e dell’accoglienza del San Paolo dopo la lunga querelle di mercato che lo ha visto protagonista. “Guardiamo oltre la vicenda di Verdi, già chiusa, e concentriamoci sulle partite ...

Bologna - lo spogliatoio ha deciso : Verdi confermato capitano : Ha detto no al Napoli per restare a Bologna e lo spogliatoio ha deciso: la fascia da capitano sarà ancora sul braccio di Simone Verdi . Lo scrive il Corriere dello Sport : tutti i compagni, compreso Mirante , hanno votato per il classe '92 cresciuto nel Milan .

Hamsik mette pressione a Verdi : l’attaccante “intimidito” in vista di Napoli-Bologna : “Fa piacere essere nella storia del Napoli”. Marek Hamsik ha consegnato la sua maglia del gol numero 116 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, certo che da qui alla fine della stagione sapra’ togliersi, assieme ai suoi compagni, piu’ di una soddisfazione. “La maglia restera’ qui sino a fine febbraio, poi me la riprendero’, e’ un ricordo che durera’ tutta la vita – ha detto il ...

Verdi capitano - Bologna ok. Verona ko - salta Pecchia? : Il colpaccio di giornata lo mette a segno il Crotone di Walter Zenga che annichilisce 3-0 a domicilio il Verona nello scontro salvezza. Barberis, Stoian e il neoarrivato Ricci chiudono la pratica al ...

Calcio : Bologna nel segno di Verdi - buio Benevento : E con i tifosi che lo acclamano con striscioni al miele per lui e un po' meno per De Laurentis: 'In un mondo di mercenari e minuzzaglia c'è ancora chi rispetta la maglia' con un riferimento al modo ...

Il Bologna torna vincere - l’analisi di Donadoni con parentesi su Dzemaili e Verdi : torna a vincere il Bologna di Roberto Donadoni dopo due sconfitte. “E’ stata una buona partita e non era semplice affrontare una squadra che veniva da due risultati importanti, con un allenatore che ha portato una nuova filosofia di gioco – dichiara a Sky il tecnico rossoblu’ Roberto Donadoni – Siamo partiti bene, abbiamo subito una ripartenza in cui siamo stati fortunati ma poi abbiamo fatto bene, sfruttato due ...

Bologna - Donadoni : 'Felice per Verdi - la squadra l'ha voluto capitano' : Legittima soddisfazione per Roberto Donadoni al termine di Bologna-Benevento , il tecnico rossoblù è intervenuto ai microfoni di Sky Sport : 'Abbiamo giocato bene, non era facile affrontare il Benevento che veniva da due risultati importanti. Sono contento per Dzemaili - le sue parole -, ci sono diverse cose da migliorare, ma bene ...

Bologna - Dzemaili : 'Il no di Verdi al Napoli ci ha dato qualità - è un punto di riferimento' : Ritorno col gol per Blerim Dzemaili , autore del 3-0 del Bologna sul Benevento. Ecco le parole del centrocampista svizzero a Sky Sport nel post partita: 'Il Dall'Ara mi porta bene. Sono contento perché avevamo lavorato bene per arrivare al meglio a questa partita. Il 'no' di Verdi al Napoli ci ha dato qualità, ora dobbiamo ...

Pagelle Bologna-Benevento 3-0 : Verdi sempre decisivo : Pagelle Bologna-Benevento – La Serie A è tornata in campo per la 21^ giornata del campionato di Serie A, interessante match quello che ha visto di fronte Bologna e Benevento, in particolar modo in casa rossoblu sono stati giorni caldissimi sul fronte mercato, in particolar modo su Verdi che alla fine ha rifiutato il Napoli. L’attaccante ancora decisivo per il successo della squadra di Donadoni, niente da fare per gli uomini di De ...

Bologna - i tifosi chiedono di dare la fascia di capitano a Verdi : la decisione della società : Dopo il bel gesto di Simone Verdi, il quale ha preferito dire no al Napoli per restare al suo Bologna, i tifosi emiliani hanno avanzato una proposta alla società. Dato l’attaccamento alla maglia mostrato dall’attaccante, i supporters bolognesi hanno chiesto al tecnico Donadoni di dare la fascia di capitano a Verdi. Ebbene, in vista della gara di domani la società ha deciso di non accogliere tale proposta, ed il motivo è molto ...

Bologna - Donadoni scatenato : il mercato - Verdi e Dzemaili : Sono state ore calde in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi che alla fine ha deciso di rimanere in rossoblu. Nel frattempo la squadra si prepara per la gara di campionato contro il Benevento, ecco le indicazioni di Donadoni in conferenza stampa: “il primo ad essere felice della permanenza di Verdi sono io. Benissimo così, che continui a dare il suo apporto al Bologna, ha fatto una scelta ...